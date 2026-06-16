ما زال فى حالة حرجة.. محمد جبريل يكشف تطورات حالة محمد مرزبان| خاص

كشف الدكتور محمد جبريل، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمدينة الإسماعيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد إجراء عملية جراحية خطيرة فى المخ لوقف نزيف الدم.

وقال محمد جبريل، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “حالة الفنان محمد مرزبان ما زالت حرجة، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد إجراء العملية وما زالت الرؤية لم تتضح بعد، حيث إنه فى مثل هذه الحالات التحسن يسير ببطء شديد”.

وأضاف أن “العملية التى أجراها بالأمس كان هدفها الحفاظ على استقرار الحالة ومساعدتها فى الاستجابة للعلاج، ولكنها ما زالت كما هي غير هناك أى تطور جديد حتى النزيف ما زال مستمرا ولم يتوقف، وخلال الأيام المقبلة تتضح الأمور بالنسبة للحالة، ونتمنى أن تتحسن وتستجيب للعلاج”.

تطورات حالة محمد مرزبان

يخضع الفنان محمد مرزبان للرعاية الطبية المكثفة، عقب تعرضه لحادث سير مروع على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله إلى مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

وكشفت التطورات الأخيرة أن الحالة الصحية للفنان لا تزال حرجة وغير مستقرة، حيث يعاني من تدهور في درجة الوعي، إلى جانب نزيف داخلي بالمخ، وكدمات متفرقة، وكسر بقاع الجمجمة، فضلاً عن إصابات متعددة بمناطق مختلفة من الجسم.

ويخضع محمد مرزبان للعلاج داخل وحدة العناية المركزة تحت إشراف فريق طبي متخصص، كما تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، وتركيب أنابيب صدرية للتعامل مع التجمعات الدموية الناتجة عن الحادث.

وأكدت المصادر الطبية أن الساعات الأولى عقب الحادث تعد حاسمة في متابعة المؤشرات الحيوية ودرجة الوعي، وسط استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الحالة بشكل دقيق على مدار الساعة.

كان الفنان محمد مرزبان تعرض لحادث تصادم عنيف أثناء استقلاله دراجته النارية على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في إصابات خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسود حالة من القلق بين محبي الفنان وزملائه، الذين يترقبون تحسن حالته الصحية خلال الأيام المقبلة، في ظل خطورة الإصابات التي تعرض لها جراء الحادث.