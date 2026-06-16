المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الدورة الـ48

تنطلق مساء السبت 20 يونيو 2026 فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ48، والذي تنظمه الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة.



ويشهد اليوم الأول من المهرجان تقديم عرض " حكاية فاسكو " لفرقة قصر سوهاج ، بأقليم وسط الصعيد الثقافي، تأليف/ جورج شحادة ، ديكور ، فاطمة ابو الحمد ، إخراج/ مصطفى إبراهيم .



فيما يُقدم يوم ٢١/ ٦ ، عرض " تريفوجا " ، لفرقة احمد بهاء الدين ، إقليم وسط الصعيد ، تأليف/ محمد زكي ، ديكور / د. غادة النجار ، إخراج / محمد لطفي ، ضمن سلسلة العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان.



الدعوة عامة لعشاق المسرح لمتابعة إبداعات فرق الأقاليم من مختلف محافظات مصر، والاستمتاع بتجارب مسرحية متنوعة تعكس ثراء الحركة المسرحية بالأقاليم