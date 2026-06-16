مكنش حد يعرف غيري.. هناء الشوربجي تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة سعاد نصر

كشفت الفنانة القديرة هناء الشوربجي عن تفاصيل جديدة حول وفاة الفنانة سعاد نصر.

وقالت هناء الشوربجي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «كانت سعاد نصر صديقتي المقربة، وكنت الوحيدة التي تعلم أنها متجهة لإجراء عملية شفط دهون، إذ اعتادت الخضوع لهذه العملية من وقت لآخر».

وأضافت: «قبل دخولها غرفة العمليات، تركت سعاد نصر رقم هاتفي لدى المستشفى للتواصل معي في حال حدوث أي طارئ، وكنت أول من علم بتعرضها لخطأ طبي أثناء خضوعها للعملية».

محمد صبحي:

وتابعت هناء الشوربجي: «صدمني خبر وفاتها، وما زلت متأثرة برحيلها حتى الآن. وفي الحقيقة، تأثر محمد صبحي أيضًا برحيلها، ولم يتخلَّ عنها خلال تلك المحنة، إذ ظلت في غيبوبة لما يقرب من عام كامل».



