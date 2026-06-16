محمد علاء يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل للعدالة وجه آخر

كشف الفنان محمد علاء، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "للعدالة وجه آخر"، مؤكدًا أن العمل يعد من التجارب الدرامية المهمة التي يراهن عليها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمد علاء أنه يجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية رئيس مباحث، وهي شخصية محورية ومؤثرة في سير الأحداث

وأشار إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا إنسانية ومهنية متعددة، لافتًا إلى أنه حرص على التحضير لها بشكل جيد حتى تظهر بصورة واقعية ومقنعة للجمهور، خاصة أن طبيعة الدور تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز في التفاصيل

وأضاف محمد علاء أن مسلسل "للعدالة وجه آخر" يحمل العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، مؤكدًا أن المشاهد سيظل في حالة ترقب مع تطور الحلقات، نظرًا لوجود خطوط درامية متشابكة وأحداث متصاعدة تكشف الكثير من الأسرار.

واختتم محمد علاء تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في المسلسل والعمل مع فريقه، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي يبذله جميع المشاركين أمام وخلف الكاميرا لتقديم عمل مميز ومختلف.

مسلسل للعدالة وجه اخر بطولة ياسر جلال ، محمد علاء ، أروي جودة ، نور ايهاب ، و عدد كبير من النجوم.