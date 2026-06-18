بعد تعرضه لوعكة صحية.. أبرز المعلومات عن حسام شقيق الفنان الراحل سمير غانم

تصدر اسم حسام، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث خضع لعدد من الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن حسام شقيق سمير غانم:



•يُعد أصغر أشقاء الفنان الراحل سمير غانم.

•تخرج في كلية الشرطة، وعمل ضابطًا على خطى والده قبل أن يتقدم باستقالته.

•اتجه بعد ذلك إلى دراسة القانون، وعمل محاميًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

•كان يرافق شقيقه سمير غانم في العديد من كواليس أعماله الفنية.

•كان من أوائل الداعمين للفنانتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم بعد رحيل والديهما.

•اعتاد زيارة قبر شقيقه سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بشكل مستمر، وفاءً لذكراهما.

ويترقب محبو أسرة سمير غانم تطورات الحالة الصحية لحسام، متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي