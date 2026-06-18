بقت عندي من كل حاجة.. نور دياب تكشف معاناتها مع الحساسية

كشفت نور دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، عن معاناتها الصحية مع الحساسية، مؤكدة أن الأشهر الماضية كانت من أصعب الفترات التي مرت بها بسبب تدهور حالتها.

وكتبت نور عبر حسابها على موقع “إنستجرام”: “السنة دي، فجأة بقيت أتعب من كل حاجة، عندي حساسية من كل حاجة، والعيشة بالوضع ده كانت رحلة صعبة وتحدي حقيقي، مع زيارات كتير للمستشفى وحالة من عدم اليقين”.

وأضافت أنها قررت مشاركة تجربتها بهدف نشر الوعي، ودعم كل من يمر بظروف صحية مشابهة، قائلة: “أنا بشارك ده عشان أزوّد الوعي، وأفكر أي حد بيمر بحاجة شبه كده إنه مش لوحده، في دعم، وعلاج، وأمل”.

عيد ميلاد نور دياب

احتفل مدرب الرقص ياسين رشدي بعيد ميلاد نور عمرو دياب في أجواء رومانسية، وسط تفاعل واسع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ياسين مقطع فيديو من كواليس الاحتفال عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”، وعلق قائلاً: “اطمني بكرة جاي أحلى، ده إنتِ نور عيني وأغلى.. عيد ميلاد سعيد نونو”.

من جانبها، علّقت نور عمرو دياب على الفيديو قائلة: “أحلى مفاجأة، مع أغنية اتعملت مخصوص عشاني، مفيش كلام يتقال، بحبك”.