قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية براتب 25 ألف جنيه.. قدم الآن
رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين .. "الفيب" خطر قاتل ويدمر القلب
4 مواجهات قوية في كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يواجه إسكتلندا والبرازيل يلتقي هايتي
المكسيك أول المتأهلين لدور الـ32 للمونديال بعد الفوز على كوريا الجنوبية 1-0
توصيات Africa Health ExCon تركز على السيادة الصحية الإفريقية عبر التصنيع الطبي الذاتي وتحسين البنية التحتية
تدشين عهد جديد لإدارة المياه.. تفاصيل اللائحة الأساسية لروابط المزارعين في مصر
بعد دروس كورونا.. كيف تبني أفريقيا سيادة صحية أكثر عدالة واستدامة؟
الصحة اللبنانية: استشهاد 18 شخصا وإصابة 33 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
عنف الولادة في السويس.. سيدة تروي تفاصيل مأساوية انتهت بوفاة المولود
طلب إحاطة للرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة شائعات استخدام الهرمونات
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح فيلمي إذما والقصص بالسينمات السعودية

اذما
اذما
أحمد البهى

استقبلت دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، أمس، فيلمي “إذما” و" القصص".

فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزه دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

أما فيلم القصص فيضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد. 

إذما القصص السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

منظومة التموين

ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

ترشيحاتنا

iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro بـ1399 دولار.. زيادة أسعار آيفون تشعل مواقع التواصل

جي ايه سي Aion ES

كهربائية بالكامل.. جي ايه سي Aion ES بقوة 134 حصانا

Honor 600 Smart 5G

مع قرب انطلاقه.. إليك مواصفات أحدث هواتف هونر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد