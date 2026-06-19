طرح فيلمي إذما والقصص بالسينمات السعودية

استقبلت دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، أمس، فيلمي “إذما” و" القصص".

فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزه دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

أما فيلم القصص فيضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.