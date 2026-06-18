عزيز مرقة يفاجئ ركاب مترو القاهرة بحفل غنائي داخل محطة عدلي منصور

حوّل الفنان الأردني عزيز مرقة محطة مترو عدلي منصور بالقاهرة إلى مسرح مفتوح بعدما فاجأ الركاب بحفل غنائي وسط الجمهور، في أحدث مبادراته الهادفة إلى تقريب الموسيقى من الناس خارج القاعات والمسارح التقليدية.

وقدم مرقة خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله التي حققت انتشارًا واسعًا، من بينها "مجنناني" و"ما في منك"، و"أحلى واحدة"، و"شايفة إيه"، إلى جانب أغنيته الجديدة "بوكيه ورد"، التي ردد الجمهور كلماتها معه في أجواء عفوية وحماسية.

ويواصل مرقة من خلال هذه المبادرات ترسيخ علاقة مختلفة مع جمهوره، إذ يعد من الفنانين العرب القلائل الذين يحرصون على الخروج من المنصات والمسارح التقليدية والاقتراب من الناس في الشارع والأماكن العامة، مقدمًا الموسيقى كجزء من الحياة اليومية وليس فقط كعرض فني على المسرح.

وجاء حفل المترو بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "بوكيه ورد"، والتي حملت أيضًا طابعًا تفاعليًا وإنسانيًا، حيث صُور الفيديو كليب الخاص بها في عدد من مناطق القاهرة من بينها الزمالك والمعادي والكوربة، وظهر خلاله مرقة وهو يوزع الورود على المارة ويتبادل معهم لحظات عفوية، في تجربة لاقت استحسانًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند.

كما أعاد عزيز تقديم تجربة بوكيه ورد التفاعلية في شوارع العاصمة الأردنية، تمهيدا لحفلته المرتقبة في عمان غد الجمعة، بمشاركة مغني المهرجانات حودة، وتحضيرهما سويا لدويتو مشترك يجمع بين ستايل الشعبي لحودة وأسلوب البوب والإندي الخاص بعزيز.

أعمال عزيز مرقة

وعلى صعيد آخر، أطلق عزيز مرقة مشروعه الجديد "بطاطس كيدز – عالم بطاطس"، الذي يقدمه بالتعاون مع الموسيقار ماهر الملاخ والمنتج بيشوي يسى، ويستهدف الأطفال والعائلات من خلال محتوى عربي موسيقي وترفيهي حديث يجمع بين المتعة والفائدة في قالب مبتكر، مستلهمًا روح البرامج التعليمية والترفيهية التي صنعت ذاكرة أجيال كاملة مثل عالم سمسم، ولكن بأسلوب معاصر يتناسب مع اهتمامات الأطفال في العصر الرقمي.