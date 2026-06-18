قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام
ترامب يشيد بالرئيس السيسي.. مصطفى بكري: كلمات التقدير جاءت نتيجة سنوات من الصمود في منطقة مضطربة
بريطانيا: المحادثات المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية خطوة تاريخية إلى الأمام
امتنع عن الجهة الممولة.. ترامب: لن ندفع لإيران 300 مليار دولار لإعادة الإعمار
مصطفى بكري: النقد حق مشروع.. والحرب الأخطر اليوم هي حرب الوعي
سمير فرج: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لإنهاء المواجهات وتفتح صفحة جديدة في المنطقة
التشيك تتفوق على جنوب أفريقيا بهدف في الشوط الأول
عزيز مرقة يفاجئ ركاب مترو القاهرة بحفل غنائي داخل محطة عدلي منصور
القيادة المركزية الأمريكية: رفع الحصار البحري عن إيران
بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة.. جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا
فانس يوبخ إسرائيل: لا تهاجموا الحليف الوحيد الذي يدعمكم.. ودفاعاتكم بأموال أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزيز مرقة يفاجئ ركاب مترو القاهرة بحفل غنائي داخل محطة عدلي منصور

عزيز مرقة
عزيز مرقة

حوّل الفنان الأردني عزيز مرقة محطة مترو عدلي منصور بالقاهرة إلى مسرح مفتوح بعدما فاجأ الركاب بحفل غنائي وسط الجمهور، في أحدث مبادراته الهادفة إلى تقريب الموسيقى من الناس خارج القاعات والمسارح التقليدية.

وقدم مرقة خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله التي حققت انتشارًا واسعًا، من بينها "مجنناني" و"ما في منك"، و"أحلى واحدة"، و"شايفة إيه"، إلى جانب أغنيته الجديدة "بوكيه ورد"، التي ردد الجمهور كلماتها معه في أجواء عفوية وحماسية.

ويواصل مرقة من خلال هذه المبادرات ترسيخ علاقة مختلفة مع جمهوره، إذ يعد من الفنانين العرب القلائل الذين يحرصون على الخروج من المنصات والمسارح التقليدية والاقتراب من الناس في الشارع والأماكن العامة، مقدمًا الموسيقى كجزء من الحياة اليومية وليس فقط كعرض فني على المسرح.

وجاء حفل المترو بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "بوكيه ورد"، والتي حملت أيضًا طابعًا تفاعليًا وإنسانيًا، حيث صُور الفيديو كليب الخاص بها في عدد من مناطق القاهرة من بينها الزمالك والمعادي والكوربة، وظهر خلاله مرقة وهو يوزع الورود على المارة ويتبادل معهم لحظات عفوية، في تجربة لاقت استحسانًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند.

كما أعاد عزيز تقديم تجربة بوكيه ورد التفاعلية في شوارع العاصمة الأردنية، تمهيدا لحفلته المرتقبة في عمان غد الجمعة، بمشاركة مغني المهرجانات حودة، وتحضيرهما سويا لدويتو مشترك يجمع بين ستايل الشعبي لحودة وأسلوب البوب والإندي الخاص بعزيز.

أعمال عزيز مرقة 

وعلى صعيد آخر، أطلق عزيز مرقة مشروعه الجديد "بطاطس كيدز – عالم بطاطس"، الذي يقدمه بالتعاون مع الموسيقار ماهر الملاخ والمنتج بيشوي يسى، ويستهدف الأطفال والعائلات من خلال محتوى عربي موسيقي وترفيهي حديث يجمع بين المتعة والفائدة في قالب مبتكر، مستلهمًا روح البرامج التعليمية والترفيهية التي صنعت ذاكرة أجيال كاملة مثل عالم سمسم، ولكن بأسلوب معاصر يتناسب مع اهتمامات الأطفال في العصر الرقمي.

عزيز مرقة الفنان الأردني عزيز مرقة أعمال عزيز مرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

ترشيحاتنا

استخراج برنت تأمينات

مطلوب لحجز شقق الإسكان .. طريقة استخراج برنت تأمينات 2026

أسعار اللحوم اليوم

الضأن بكام النهارده؟.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

استخراج البطاقة اونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد