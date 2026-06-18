ميسرة: نجاح «السفارة في العمارة» وضعني في قالب الأدوار الجريئة

كشفت الفنانة ميسرة كواليس ابتعادها عن الدراما خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن تراجع حجم الإنتاج الفني بعد ثورة يناير كان من أبرز الأسباب التي أثرت على فرص العمل، إلى جانب أن العديد من الأعمال التي عُرضت عليها لم تكن بالمستوى الذي يتناسب مع بداياتها الفنية.

وخلال لقائها ببرنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة النهار ، أوضحت ميسرة أنها بدأت مشوارها الفني بأعمال قوية، وهو ما جعلها تتمسك بمستوى معين في اختياراتها، مضيفة أن النجاح الذي حققته بعض الشخصيات التي قدمتها تسبب في حصرها داخل منطقة محددة، خاصة الأدوار الجريئة.

وقالت إن تصنيفها في هذه النوعية من الأدوار كان نتيجة رغبة بعض المخرجين في تكرار الفنان داخل المنطقة التي نجح فيها، مؤكدة أن ذلك لا يعكس قدراته الحقيقية، وأن الحكم على الفنان يجب أن يكون من خلال موهبته وليس شكله أو طبيعة الأدوار التي قدمها سابقًا.

وتحدثت ميسرة عن تجربتها في فيلم «السفارة في العمارة» أمام الزعيم عادل إمام، مؤكدة أن الفيلم يمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، وأنها لا يمكن أن تندم على المشاركة فيه، رغم ارتباط الجمهور بها من خلال هذه النوعية من الشخصيات.

أجور الفناين

وعن الأوضاع المادية للفنانين، قالت إن الصورة المنتشرة لدى الجمهور عن حصول جميع الفنانين على أجور ضخمة غير صحيحة، موضحة أن الفارق كبير بين نجوم الصف الأول وباقي الفنانين، مؤكدة أن «الفن مش بيأكل عيش» بشكل ثابت وأن كثيرًا من الفنانين يمرون بفترات طويلة دون عمل.

كما أشارت إلى أنها فكرت في خوض تجربة مشروع خاص خارج الفن، لكنها ترى أن أي مشروع في الوقت الحالي ينطوي على قدر كبير من المخاطرة.

وكشفت ميسرة أن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي محدودة، موضحة أنها تلقت عروضًا للظهور بشكل مستمر عبر تطبيق «تيك توك»، لكنها لم تتحمس للفكرة، مفضلة الظهور فقط عندما يكون لديها محتوى يحمل قيمة أو هدفًا حقيقيًا.

ميسرة والغناء

وتطرقت إلى تجربتها الغنائية مع شركة روتانا في بداياتها، مؤكدة أن توقيت طرح الألبوم وسط عدد كبير من الإصدارات الفنية أثر على انتشاره بالشكل الذي كانت تتمناه.

وفي ختام حديثها، أشادت ميسرة بعدد من نجوم الوسط الفني، مؤكدة أن كريم عبد العزيز من أهم النجوم حاليًا بعدما نجح في تقديم مختلف الألوان الفنية، كما وصفت منى زكي ومنة شلبي بأنهما من أذكى الفنانات في اختيار الأعمال، فيما أكدت أن شخصية رانيا يوسف الحقيقية تختلف كثيرًا عن الصورة التي تظهر بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.