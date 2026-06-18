المعلق أحمد الطيب يغادر مداخلة هاتفية بعد مشادة مع بسمة وهبة | تفاصيل

شهدت إحدى المداخلات الهاتفية بين المعلق الرياضي أحمد الطيب والإعلامية بسمة وهبة حالة من التوتر، بعدما تطورت المناقشة إلى مشادة كلامية على الهواء.

وخلال المداخلة التي جاءت في برنامج “90 دقيقة” على شاشة “المحور”، أبدى أحمد الطيب انزعاجه من تكرار مقاطعته أثناء حديثه، معتبرًا أن ذلك يؤثر على استرسال فكرته.

في المقابل، أوضحت بسمة وهبة أن أسلوب الحوار الإعلامي يسمح بالمداخلة والتعقيب من أجل التوضيح والتفاعل بين الطرفين، إلا أن الطيب أصر على استكمال حديثه دون مقاطعة.

واختتمت المداخلة بإنهاء أحمد الطيب الاتصال قائلًا: “طيب مع السلامة”، لترد بسمة وهبة: “مع ألفين سلامة”، وذلك خلال النقاش الذي تطرق إلى تعليقاته السابقة على أداء مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم 2026