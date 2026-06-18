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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق عرض Toy Story 5 في 41 دار عرض بمصر مع طرحه عالميا

فيلم Toy Story 5
فيلم Toy Story 5

بدأ اليوم الخميس العرض الرسميل لفيلم الرسوم المتحركة Toy Story 5 في مصر بنسخه الإنجليزية والعربية الفصحى واللهجة المصرية داخل 41 دار عرض موزعة على القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والقليوبية والشرقية وسوهاج، بالتزامن مع طرحه في عدد من الأسواق العالمية والعربية، من بينها التشيك والدنمارك والإكوادور واليونان وفلسطين والمجر وإيطاليا وكازاخستان ونيوزيلندا والبرتغال وسنغافورة وسلوفاكيا، على أن ينطلق عرضه في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا اعتبارًا من غدٍ الجمعة 19 يونيو.

وأُقيم أمس بسينما نايل سيتي عرض خاص لفيلم الرسوم المتحركة Toy Story 5، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والنقاد والصحفيين، وسط أجواء من المرح أضفاها الأطفال المشاركون في العرض، ومن بينهم لين وريحانة، وزين أمير صلاح الدين، والطفل سليم يوسف وشقيقته تيا، إلى جانب الفنان أمير صلاح الدين وزوجته ليالي.

نظمت الفعالية شركة United Motion Pictures، الموزعة للفيلم في مصر.

فيلم Toy Story 5

وتدور أحداث الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال. ويعود الأبطال المحبوبون "وودي" و"باز لايتيير" و"جيسي" في مغامرة جديدة مليئة بالتحديات، بعد أن يكتشفوا انجذاب الأطفال المعاصرين إلى الأجهزة الإلكترونية أكثر من الألعاب التقليدية. ويجد الثلاثي أنفسهم أمام اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالم باتت تهيمن عليه التكنولوجيا، ساعين إلى إنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.

وتعود الشخصيات المحبوبة بأصوات مؤديها الأصليين، حيث يؤدي توم هانكس صوت "وودي"، وتيم ألين صوت "باز لايتيير"، وجوان كوزاك صوت "جيسي"، وبليك كلارك صوت "سلينكي دوغ"، وتوني هيل صوت "فوركي"، ووالاس شون صوت "ريكس"، وجون راتزنبرغر صوت "هام". كما ينضم إلى العمل عدد من الأعضاء الجدد، من بينهم سكارليت سبيرز في دور "بوني"، وجريتا لي في دور "ليلي باد".

وبعد رحيل بعض مؤدي الأصوات الأصليين، مثل دون ريكلز وإستيل هاريس، تم الاستعانة بممثلين جدد لأداء شخصيتي السيد والسيدة بطاطس. 

الفيلم من إخراج أندرو ستانتون، بمشاركة ماكينا هاريس، ومن إنتاج Pixar Animation Studios وWalt Disney Pictures، فيما تتولى شركة United Motion Pictures توزيعه في مصر.

Toy Story 5 فيلم Toy story 5 رسوم متحركة

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