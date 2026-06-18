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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سالم: قعدت 12 ساعة على البحر.. وده سبب شكلي المختلف

الإعلامي احمد سالم
الإعلامي احمد سالم
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد سالم سبب ظهوره بملامح مختلفة خلال حلقة الثلاثاء من برنامج “كلمة أخيرة”، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد بعض المتابعين أن هناك تعديلًا أو تلاعبًا في الصورة.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح أحمد سالم أن التغيير في ملامحه يعود إلى قضائه وقتًا طويلًا على شاطئ البحر خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: “أنا رحت البحر عادي، أنا إسكندراني ومدمن بحر، وقعدت حوالي 12 ساعة”.

وأضاف أن هذا الأمر يتكرر معه مع بداية فصل الصيف كل عام، نتيجة تعرضه لفترات طويلة للشمس، مؤكدًا مازحًا: “لكن مفيش أي حاجة زي البوتاجاز في وشي ولا الكلام دة"

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