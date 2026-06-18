أحمد مراد: شككت في نفسي بعد الهجوم على فيلم “الست”

تحدث الكاتب أحمد مراد عن ردود الفعل التي صاحبت عرض فيلم “الست”، الذي تناول السيرة الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا أنه مرّ بلحظات من الشك في بداية عرض العمل بسبب الانتقادات التي تعرض لها.

وقال أحمد مراد، خلال استضافته في برنامج “التوليفة” عبر إذاعة “نجوم إف إم”، إن موجة الهجوم التي صاحبت عرض الفيلم دفعته للتساؤل عما إذا كان قد قدم عملًا لم يحقق المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أنه راجع نفسه في تلك الفترة.

وأوضح مراد أنه بعد مرور الوقت وهدوء الجدل حول الفيلم، أعاد تقييم التجربة، ليتوصل إلى أن الأزمة لم تكن في جودة العمل، وإنما في اختلاف تصورات الجمهور عن شخصية أم كلثوم، إذ يمتلك كل شخص صورة ذهنية خاصة عنها، ويتمنى أن يراها مجسدة على الشاشة وفقًا لرؤيته ومشاعره الشخصية.