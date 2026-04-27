قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
الزمالك يتعثر أمام إنبي ويكتفي بتعادل سلبي في صراع التتويج بدرع الدوري
اتصالات مصرية مكثفة مع السعودية والبحرين وقطر وباكستان وإيران وتركيا لبحث التهدئة
تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك بعد ارتفاعه صباحا… إلى أين وصل سعر الدولار الآن؟
مصر : إرساء دعائم الاستقرار يتطلب مراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة
توتر داخلي.. القضاء الإسرائيلي يمنح الحكومة شهرين للتحقيق في هجمات 7 أكتوبر
وللا أنا من الخبيثات | منشور صادم لـ سما المصري عن نظام الطيبات
سعر الدولار اليوم في مصر 27 أبريل 2026.. تحديث البنوك الآن
بحديث نبوي.. الشيخ رمضان عبدالمعز يكشف عن سر استجابة الدعاء
مستشار سابق للرئيس الروسي: مقترحات حل الأزمة بالمنطقة عبر 3 مراحل لا تزال غير مؤكدة
بيراميدز يصل الدفاع الجوي لمواجهة الأهلي
النقل : بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل آمنة لربط مدينة الشروق وأحيائها بالقطار الكهربائي غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أفضل ديكور عن فيلم الست.. محمد عطية يفوز بجائزة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية

مهندس الديكور محمد عطية
مهندس الديكور محمد عطية

فاز مهندس الديكور محمد عطية بجائزة أفضل ديكور عن عمله في فيلم "الست"، للمخرج مروان حامد، وذلك خلال حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية في دورته الثانية والخمسين الذي أقيم الليلة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها محمد عطية بمهرجان جمعية الفيلم خلال مسيرته الحافلة؛ فقد سبق له الفوز بجائزة أفضل ديكور عن أفلام تشمل بعد الموقعة، أسوار القمر، ولاد رزق، احكي يا شهرزاد، والفيل الأزرق.

ويحكي فيلم محمد عطية الأخير الست قصة أم كلثوم، متتبعاً رحلتها من طفولة قضتها في الغناء في ريف مصر متنكرة في زي صبي، إلى معركتها من أجل القبول في القاهرة، وانكساراتها وتضحياتها، وتحولها إلى الصوت الأكثر أيقونية في العالم العربي — وصولاً إلى حفلها التاريخي في مسرح أوليمبيا عام 1967.

وقد عرض المهرجان، الذي أقيم في الفترة ما بين 14 و21 أبريل، ثمانية أفلام مصرية من عام 2025 حصلت على أعلى الأصوات في الاستطلاع العام الذي أجري بين النقاد وصناع السينما وأعضاء جمعية الفيلم. وتضمنت القائمة فيلم الست لمروان حامد، وفيلم 6 أيام لكريم شعبان، وفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو لخالد منصور، وفيلم سيرة أهل الضي لكريم الشناوي.

مهندس الديكور محمد عطية

محمد عطية واحد من أهم مهندسي الديكور في مصر والعالم العربي، حصل على عدد كبير من الجوائز، وارتبط اسمه بالعديد من الأعمال البارزة سواء السينمائية أو التلفزيونية، أحدثها فيلم الست وفيلم ولاد رزق 3 الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، ومسلسل إخواتي الذي نافس بقوة في الموسم الرمضاني (2025).

بدأ عطية مسيرته بالتعاون مع المخرج الراحل محمد خان في الفيلم التجريبي كليفتي عام 2004، وبعدها صمم الديكور لمجموعة من أهم الأفلام المصرية، مثل في شقة مصر الجديدة مع خان ايضاً، والفيل الأزرق بجزئيه والأصليين، وتراب الماس مع مروان حامد، وبعد الموقعة واحكي يا شهرزاد مع يسري نصر الله، وأسوار القمر والخلية، وولاد رزق بأجزائه الثلاثة مع طارق العريان، ومؤخراً العارف: عودة يونس مع المخرج أحمد علاء الديب.

هذه الأعمال منحت عطية عدداً كبيراً من الجوائز، منها 5 جوائز "أحسن ديكور" من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، و"جائزة التصميم الفني" في المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة "أحسن إشراف فني وديكور" في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما و"الجائزة الذهبية" في فعاليات جائزة القاهرة للتصميم، التي سبق أن شغل عطية عضوية لجنة التحكيم فيها.

بالإضافة إلى السينما، يمتلك عطية مسيرة مهمة في التلفزيون من خلال أعمال بارزة مثل: تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي وإخراج محمد شاكر خضير، ومسلسل أفراح القبة مع المخرج محمد ياسين، ومسلسل الثمانية؛ أحد الإنتاجات الأصلية لمنصة شاهد الذي ضم فريق عمل من أهم الأسماء في العالم العربي أمام وخلف الكاميرا.

ومع شخصية أبلة فاهيتا الشهيرة، قدم عطية مسلسل أبلة فاهيتا: دراما كوين، كما عمل في مواسم برنامج أبلة فاهيتا الدوبلكس. وفي عالم البرامج الفنية، قدم برنامج صولا مع أصالة، وسهرانين مع أمير كرارة. كما تولى عطية الإشراف الفني وتصميم الديكور الخاص بمسرحية كوكو شانيل التي شهدت عودة نجمة الاستعراض الكبيرة شريهان في 2021.

وفي مجال الدعاية والتسويق قدَّم عطية عدداً كبيراً من الإعلانات بالتعاون مع علامات تجارية عالمية ومحلية، من بينها بيبسي وكوكاكولا وفودافون واتصالات وأورانج والمصرية للاتصالات (We) وغيرها، وفي الفيديو كليب، تعاون عطية مع أهم مطربي العالم العربي، مثل عمرو دياب وأصالة وأنغام وسميرة سعيد.

محمد عطية أيضاً واحد من أهم مصممي الديكور للفعاليات العامة، أحدثها توليه الإشراف الفني والديكور الخاص بافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025. سبقه موكب المومياوات الملكية، وكذلك افتتاح طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، وكان عطية قبل ذلك قد تولى مهام بالإشراف الفني وتصميم الديكور لمنتدي شباب العالم، بالإضافة إلى أحدث 4 دورات من مهرجان القاهرة والدورة الثالثة من مهرجان الجونة.

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد