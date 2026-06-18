أحمد زاهر فاجأها.. ديانا حداد تطلق أغنية "حنيت" بحضور النجوم

احتفلت الفنانة ديانا حداد بإطلاق أغنيتها الجديدة "حنيت" من كلمات وألحان عامر لاوند وإشراف عام حلمي بشير وفي أول تجربة إخراجية لأبنتها صوفي العبدول التي قدمت والدتها بشكل شبابي ومعاصر يتناسب مع كلمات الأغنية وألحانها التي أكدت ديانا على تميزها بغناء اللون البدوي واللهجة البيضاء.

حضر حفل الإطلاق الذي أقيم في فندق بالتزيو فيرساتشي حشد من الإعلاميين كان في مقدمتهم لجين عمران وفاديا الطويل وندى الشيباني ورؤى الصبان والمخرجة نهلة الفهد بالإضافة إلى زوزو كهرمانة وهديل العزاوي وسرى الحميد، وخلال الحفل فوجئت ديانا حداد بزيارة غالية من النجم المصري الكبير أحمد زاهر الذي ما أن علم بوجودها حتى أصر على المرور وإلقاء التحية، خاصة أنها المرة الأولى التي يلتقيان فيها بشكل شخصي، حيث عبرت ديانا عن سعادتها بهذه الزيارة الجميلة والتي تركت أثراً طيباً في نفسها.

وأشاد الحضور بالعمل الجميل وتابعوا الإطلاق الرسمي للفيديو كليب والتقطوا الصور التذكارية مع النجمة ديانا حداد التي شكرت بكلمة لها الجميع على حضورهم ومشاركتهم لها هذه الاحتفالية وخصت بالشكر ابنتها صوفي التي قالت عنها بأن فرخ البط عوام.

أغاني ديانا حداد

وكانت طرحت الفنانة ديانا حداد خلال الفترة الماضية ، بعنوان “هوي الطايف” على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب من كلمات طلال رواشدة.

وأحييت الفنانة ديانا حداد حفلا غنائيا ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين بمجموعة كبيرة من أغانيها الشهيرة، وكشف عن حكايات مشوارها الغنائي مع الإعلامي شريف مدكور.

ديانا وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم الرائع والإنبهار الذي وجدته في مهرجان العلمين.

وامتعت الجمهور خلال الحفل بأكثر من أغنية بين قديمة وحديثة أبرزها الناس الحلوة، وجرح الحبيب، ويا ويلي، وأمانيه، وأول مرة وحبيبي مصرى وغيرها.