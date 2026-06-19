فيلم Michael يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. تفاصيل

يواصل فيلم “Michael” الذي يتناول السيرة الذاتية لأسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، تحقيق نجاح استثنائي في دور العرض العالمية، بعدما رسخ مكانته كواحد من أكبر أفلام السيرة الذاتية نجاحًا في تاريخ السينما.

وبعد مرور حوالي سبعة أسابيع على انطلاق عرضه العالمي في 24 أبريل 2026، تجاوزت إيرادات الفيلم حاجز 940 مليون دولار عالميًا، ليقترب بخطوات ثابتة من دخول نادي المليار دولار، في إنجاز يعكس الشعبية الجارفة التي لا يزال يتمتع بها "ملك البوب" حول العالم.

الفيلم من إخراج المخرج الأمريكي Antoine Fuqua، ويجسد شخصية مايكل جاكسون ابن شقيقه Jaafar Jackson، الذي حصد إشادات واسعة من الجمهور بفضل أدائه اللافت وقدرته على استحضار ملامح وحركات وأسلوب النجم الراحل.

وحقق "Michael" منذ أسبوعه الأول أرقامًا قياسية، إذ سجل افتتاحية عالمية ضخمة بلغت أكثر من 217 مليون دولار، ليصبح صاحب أقوى انطلاقة لفيلم سيرة موسيقية في تاريخ شباك التذاكر العالمي.

كما نجح الفيلم رسميًا في تجاوز الإيرادات التاريخية لفيلم Bohemian Rhapsody، ليصبح أعلى فيلم سيرة موسيقية تحقيقًا للإيرادات على الإطلاق، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الإرث الفني الضخم المرتبط باسم مايكل جاكسون.

ويستعرض العمل رحلة صعود جاكسون منذ بداياته مع فرقة Jackson 5، مرورًا بتحوله إلى ظاهرة فنية عالمية غيرت صناعة الموسيقى والترفيه، وصولًا إلى ذروة نجاحه خلال حقبة ألبوماته الخالدة التي صنعت تاريخًا استثنائيًا في عالم الغناء والاستعراض.