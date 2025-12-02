تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

عبر الفنان أشرف سيف، عن استيائه الشديد من فيلم الست، ووصفه بأنه محاولة تشويه لصورة أم كلثوم.

وكتب أشرف سيف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "أنا رافض فيلم أم كلثوم من قبل ماشوفه، لإن تريلر الفيلم وصوره بينت بما لايدع مجالا للشك أن الهدف هو تشويه أسطورة الغناء".

انتقادات واسعة لـ فيلم الست

وأثار برومو فيلم “الست” للفنانة منى زكي حالة من الجدل الواسع، حيث تعرضت فيه الفنانة إلى هجوم شرس، حيث تجسد فيه شخصية أم كلثوم مما خلق هذا الهجوم.

وقارن البعض بينها وأم كلثوم وبرغم من هذا الهجوم، إلا أن عددا من النجمات خرجت للدفاع عنها بقوة شديدة.