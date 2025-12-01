قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست

أثار برومو فيلم “الست” للفنانة منى زكي حالة من الجدل الواسع حيث تعرضت فيه الفنانة الى هجوم شرس حيث تجسد فيه شخصية أم كلثوم مما خلق هذا الهجوم حيث قارن البعض بينها وام كلثوم وبرغم من هذا الهجوم الا ان خرج عدد من النجمات لدفاع عنها بقوة شديدة وهو ما نرصده فى التقرير التالي.

خالد جلال

دعم المخرج خالد جلال فريق عمل فيلم الست بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها بسبب عدم وجود شبه بين الفنانة منى زكي وشخصية أم كلثوم.

وكتب جلال عبر حسابه الشخصي فيس بوك :"

"من يحاول التشكيك في نجومية فناني مصر؟

أولاً: أم كلثوم شخصية يمكن تقديم ألف فيلم ومسلسل عنها، وسنظل نخلّدها للأبد، فهي ليست مجرد أيقونة مصرية بل عربية وعالمية.

ثانياً: منى زكي من أهم نجمات التمثيل في مصر والوطن العربي.

ثالثاً: هل كان الراحل العظيم أحمد زكي يشبه عبد الحليم حافظ أو الزعيم جمال عبد الناصر؟ الحقيقة أن قدرته الفنية كانت كافية لنقل مشاعر الشخصيات مهما كان الاختلاف الشكلي، وجعل الجمهور يصدق ويتفاعل.

رابعاً: فيلم يضم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، عمرو سعد، محمد فراج، أمينة خليل، أحمد داود، أحمد أمين، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، إلى جانب إخراج مروان وحيد حامد، وكتابة أحمد مراد، وموسيقى هشام نزيه… من يتوقع أن ينتج عن هذا فريق عمل فيلم ضعيف؟".

وأضاف جلال: "سأذهب مع أسرتي لمشاهدة فيلم عن الأيقونة العظيمة أم كلثوم، من بطولة وتأليف وإخراج نجوم مصريين كبار، وأنا واثق من أنني سأستمتع. وحتى إن حدث العكس، فلن أسيء لهم أو أهاجمهم، فهؤلاء الفنانون لطالما أسعدونا بأعمالهم العظيمة.. وأدعو الله أن نرى مزيداً من الأعمال التي تتناول رموز مصر، حتى لا ننسى تاريخنا في عالم يحاول طمس هويتنا."

ريهام عبد الغفور

بينما وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور، رسالة دعم لزميلتها الفنانة منى زكي، مشيرة إلى ثقتها الكبيرة في قدرتها على الإبداع وتقديم ما يبهر الجمهور دائمًا.

وكتبت ريهام ، في تعليق لها عبر حسابها على فيس بوك، على ما يثار حول فيلم الست ،مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا بحب وبحترم مشوار مني زكي ورحلتها وجرأتها وشجاعتها ومجهودها وإخلاصها ومحاولتها الدائمة في التغير والإختلاف ، وطبعًا موهبتها العظيمة اللي ما يختلفش عليها اتنين ومستنيه أتفرج علي الفيلم وإن شاء الله تفاجئنا وتدهشنا وتبهرنا كالعادة ولنا في الله ظن لايخيب”.

يسرا

وأشادت الفنانة يسرا عن فيلم “الست”من بطولة الفنانة مني زكي بعد طرح التريلر الخاص به ، والذى من المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت يسرا خلال لقائها مع et بالعربي ، أنها بتطلب من الجمهور مشاهدة فيلم عظيم لفنانة عظيمة مثل منى زكي لمخرج رائع وهو مروان حامد.

واضافت يسرا، انها شاهدت تريلر الفيلم وانها تفاجأت لأنها تعلم جيدا المجهود الذى بذل فى الفيلم.

وعن الشبه بين مني زكي وكوكب الشرق أم كلثوم ، قالت يسرا: "اقتنعت بالشبه بين منى زكي والست أم كلثوم بنسبة 100% بعد ما شوفا اللوك والمكياج والمخرج عليه عامل كبير ومني زكي ممثلة كبيرة جدا ومهمة فى جيلها ودى هتكون من اهم خطواتها الفنية بلا شك".

محمد علي خير

وأما وجه الكاتب محمد علي خير، رسالة بعد حملة الهجوم على الفنانة منى زكي بعد طرح برومو فيلمها الجديد الست.

وكتب خير على حسابه الخاص بموقع فيسبوك: “كيف نصدر حكمًا سلبيًا تجاه عمل فني ماقبل أن نراه، إلا إذا كان ما نقوله تربصًا وتصيدًا لهذا العمل .. عن فيلم الست بطولة منى زكي أكتب”.

وفاء صادق

بينما تحدثت الفنانة وفاء صادق، بعد حملة الهجوم على الفنانة منى زكي بعد طرح برومو مسلسلها الجديد الست.

وكتبت وفاء صادق عبر حسابها على فيسبوك: “اللى بيحصل مع منى زكي على شبكات التواصل الاجتماعي اسمه قلة أدب.. احترموا مجهود هذه الممثلة المصرية الموهوبة.. عيب إيه كمية الغل وقلة الأدب دى”.

صابرين

وأكدت الفنانة صابرين أنها تكنّ تقديراً كبيراً للنجمة منى زكي، مشيرة إلى أنها تعشقها على المستوى الفني، وأن تقديمها لشخصية أم كلثوم في الفيلم الجديد سيكون مختلفاً تماماً عمّا قُدِّم في الأعمال السابقة.

وقالت صابرين في تصريحات تلفزيونية: “قدمت شخصية أم كلثوم في مسلسل من 36 حلقة، لكن الفيلم شيء مختلف تماماً، وطبيعة المعالجة فيه ستقدّم رؤية جديدة للجمهور.”

وتعليقاً على الهجوم الذي تعرضت له منى زكي عقب الإعلان عن اختيارها لتجسيد شخصية كوكب الشرق، أوضحت الفنانة أنها تابعت ردود الفعل .

مؤكدة دعمها الكامل لها: “منى ممثلة شاطرة جداً، وأنا متأكدة إنها بذلت مجهوداً كبيراً في الفيلم. أحمد مراد كتب عملاً عظيماً كما هي عادته، والمخرج الكبير مروان حامد – الذي تشرفت بالعمل معه في فيلم تراب الماس – بالتأكيد سيقدّم تجربة سينمائية ضخمة.”

واختتمت بتأكيد حماسها لمشاهدة الفيلم عند طرحه:

“أنا منتظرة أتفرج على العمل؛ لأنه أكيد هيكون حاجة كبيرة ومختلفة.”

عمرو أديب

ودافع الإعلامي عمرو أديب، عن الفنانة منى زكي بعد الانتقادات الأخيرة التي تعرضت لها بعد طرح برومو فيلم “الست”.

وكتب عمرو أديب على حسابه الشخصي بموقع إكس “تويتر سابقًا”: “محدش شاف الفيلم محدش شاف الاداء ومن امتى لازم الممثل يبقى شبه الشخصيه التاريخيه اللى بيجسدها”.

وتابع: “اكيد منى زكى الموهوبه حطت مجهود كبير فى شخصيه كوكب الشرق، استنوا الاول اتفرجوا وبعدين يا سيدى انت حر لكن هجوم قبل الفرجه دي حاجه جديده لنج”.