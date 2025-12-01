قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

زوجة عمرو سعد تحتفل بعيد ميلاده .. صور

عمرو سعد
عمرو سعد
منار نور

حرصت الإعلامية شيماء فوزى زوجة الفنان عمرو سعد على الاحتفال بعيد ميلاده.


ونشرت شيماء فوزى مقطع فيديو على حسابها على موقع «إنستجرام»، لتهنئة زوجها بهذه المناسبة أثناء الاحتفال به مع أبنائهما.


يؤدي الفنان عمر السعيد دورًا محوريًا في القصة عبر تجسيد شخصية "يونس"، حيث يعمل سمكري سيارات يعيش في قلب الحارة الشعبية التي تدور فيها أحداث المسلسل، وتشكل هذه الحارة الوعاء الاجتماعي للقصة.

تكمن القيمة الدرامية لشخصية يونس في كونها الطرف المقابل والمنافس لبطل العمل عمرو سعد، حيث سيشتبكان في صراع محتدم وعنيف يمتد ويتطور عبر مراحل المسلسل، هذا الاحتكاك المستمر بين الشخصيتين يعد المحرك الأساسي للأحداث، ويُتوقع أن يخلق حالة من الجذب والتوتر لدى المشاهدين.

توليفة النجوم

لا يعتمد مسلسل "عباس الريس" على بطله وحده، بل يشارك فيه كوكبة من النجوم المتميزين في أدوار محددة، مما يثري التفاعل القصصي،حيث تضم قائمة الأسماء الفنية المشاركة في العمل كلًا من الفنان حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، بالإضافة إلى أحمد عبد الحميد، وعلاء مرسي، وسارة بركة وأخرين.

يتولى المخرج أحمد خالد موسى مسؤولية القيادة الإخراجية للعمل، ومن المعروف أن موسى يتميز بأسلوبه الديناميكي في التصوير وبقدرته على خلق مشاهد حركية ودرامية مؤثرة، مما يُشير إلى أن المسلسل سيحظى بزخم بصري قوي ، أما النص، فهو نتاج جهود فريق من الكتاب المحترفين تحت اسم "ورشة ملوك"، وهي استراتيجية تعتمد على التفكير الجماعي لضمان جودة وتماسك النص، وتتولى الشركتان الرائدتان صادق الصباح وأنور الصباح عملية الإنتاج التنفيذي، مما يضمن تقديم المسلسل بميزانية سخية ومواصفات عالمية تليق بأهمية الحدث الرمضاني.

عمرو سعد زوجة عمرو سعد عيد ميلاد عمرو سعد

بالصور

مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

