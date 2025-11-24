قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انضمام عمر السعيد للفنان عمرو سعد في مسلسل عباس الريس رمضان 2026

أعلنت الشركة المنتجة عن بدء تصوير مسلسل "عباس الريس"، العمل الدرامي الأضخم المتوقع عرضه خلال المنافسة الرمضانية لعام 2026، المسلسل الذي يتصدر بطولته النجم الجماهيري عمرو سعد، يشهد انضمام الفنان عمر السعيد لتجسيد أحد أهم الأدوار المحورية في القصة ،وقد باشر السعيد فعلياً تصوير مشاهده الأولى، التي تدور في قلب الأحياء الشعبية القديمة.

"يونس السمكري": شرارة الصدام في "عباس الريس"


يؤدي الفنان عمر السعيد دورًا محوريًا في القصة عبر تجسيد شخصية "يونس"، حيث يعمل سمكري سيارات يعيش في قلب الحارة الشعبية التي تدور فيها أحداث المسلسل، وتشكل هذه الحارة الوعاء الاجتماعي للقصة.

تكمن القيمة الدرامية لشخصية يونس في كونها الطرف المقابل والمنافس لبطل العمل عمرو سعد، حيث سيشتبكان في صراع محتدم وعنيف يمتد ويتطور عبر مراحل المسلسل، هذا الاحتكاك المستمر بين الشخصيتين يعد المحرك الأساسي للأحداث، ويُتوقع أن يخلق حالة من الجذب والتوتر لدى المشاهدين.

توليفة النجوم

لا يعتمد مسلسل "عباس الريس" على بطله وحده، بل يشارك فيه كوكبة من النجوم المتميزين في أدوار محددة، مما يثري التفاعل القصصي،حيث تضم قائمة الأسماء الفنية المشاركة في العمل كلًا من الفنان حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، بالإضافة إلى أحمد عبد الحميد، وعلاء مرسي، وسارة بركة وأخرين.

يتولى المخرج  أحمد خالد موسى مسؤولية القيادة الإخراجية للعمل، ومن المعروف أن موسى يتميز بأسلوبه الديناميكي في التصوير وبقدرته على خلق مشاهد حركية ودرامية مؤثرة، مما يُشير إلى أن المسلسل سيحظى بزخم بصري قوي ، أما النص، فهو نتاج جهود فريق من الكتاب المحترفين تحت اسم "ورشة ملوك"، وهي استراتيجية تعتمد على التفكير الجماعي لضمان جودة وتماسك النص، وتتولى الشركتان الرائدتان صادق الصباح وأنور الصباح عملية الإنتاج التنفيذي، مما يضمن تقديم المسلسل بميزانية سخية ومواصفات عالمية تليق بأهمية الحدث الرمضاني.

المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي

تجديد ندب كرم جميل عبد العظيم حجازي للعمل مستشارا قضائيا لوزارة الأوقاف

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

الندوة الدولية الثانية حول "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني"

الإفتاء تستعد لندوتها الدولية الثانية عن قضايا الواقع الإنساني

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

