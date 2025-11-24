انضمام عمر السعيد للفنان عمرو سعد في مسلسل عباس الريس رمضان 2026

أعلنت الشركة المنتجة عن بدء تصوير مسلسل "عباس الريس"، العمل الدرامي الأضخم المتوقع عرضه خلال المنافسة الرمضانية لعام 2026، المسلسل الذي يتصدر بطولته النجم الجماهيري عمرو سعد، يشهد انضمام الفنان عمر السعيد لتجسيد أحد أهم الأدوار المحورية في القصة ،وقد باشر السعيد فعلياً تصوير مشاهده الأولى، التي تدور في قلب الأحياء الشعبية القديمة.

"يونس السمكري": شرارة الصدام في "عباس الريس"



يؤدي الفنان عمر السعيد دورًا محوريًا في القصة عبر تجسيد شخصية "يونس"، حيث يعمل سمكري سيارات يعيش في قلب الحارة الشعبية التي تدور فيها أحداث المسلسل، وتشكل هذه الحارة الوعاء الاجتماعي للقصة.

تكمن القيمة الدرامية لشخصية يونس في كونها الطرف المقابل والمنافس لبطل العمل عمرو سعد، حيث سيشتبكان في صراع محتدم وعنيف يمتد ويتطور عبر مراحل المسلسل، هذا الاحتكاك المستمر بين الشخصيتين يعد المحرك الأساسي للأحداث، ويُتوقع أن يخلق حالة من الجذب والتوتر لدى المشاهدين.

توليفة النجوم

لا يعتمد مسلسل "عباس الريس" على بطله وحده، بل يشارك فيه كوكبة من النجوم المتميزين في أدوار محددة، مما يثري التفاعل القصصي،حيث تضم قائمة الأسماء الفنية المشاركة في العمل كلًا من الفنان حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، بالإضافة إلى أحمد عبد الحميد، وعلاء مرسي، وسارة بركة وأخرين.

يتولى المخرج أحمد خالد موسى مسؤولية القيادة الإخراجية للعمل، ومن المعروف أن موسى يتميز بأسلوبه الديناميكي في التصوير وبقدرته على خلق مشاهد حركية ودرامية مؤثرة، مما يُشير إلى أن المسلسل سيحظى بزخم بصري قوي ، أما النص، فهو نتاج جهود فريق من الكتاب المحترفين تحت اسم "ورشة ملوك"، وهي استراتيجية تعتمد على التفكير الجماعي لضمان جودة وتماسك النص، وتتولى الشركتان الرائدتان صادق الصباح وأنور الصباح عملية الإنتاج التنفيذي، مما يضمن تقديم المسلسل بميزانية سخية ومواصفات عالمية تليق بأهمية الحدث الرمضاني.