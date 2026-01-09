زيادة أسعار الذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة جديدة خلال 2026

يعتبر الذهب من المعادن النفيسة التي لطالما ارتبطت بالاستقرار الاقتصادي والأمان المالي، وجميع المتخصصين يؤكدون أن الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين ولـ الأفراد التي تريد الاستثمار.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

أسعار الذهب في عام 2025 ارتفعت بنسبة 70%

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الذهب في عام 2025 شهد ارتفاعات قياسية، موضحًا أنه أطلق على أسعار الذهب في عام 2025 بـ عام الذهب، وأنه خلال العام الماضي شهد ارتفاعات بنسبة 70%، وأن الأرقام التي تحققت لم تحقق من قبل.

وأضاف خلال لقاء على العربية، أن أسعار الذهب في العام الماضي كانت ترتفع كل شهر، وأن ذروة الارتفاع في أسعار الذهب خلال 2025 وصل إلى أن سجلت الأوقية سعر 4540 دولار، وأن هذه الارتفاعات كان له تأثير على الأسعار المحلية.

وأشار إلى أن سعر الذهب في 2025 وتحديدا عيار 21 سجل ارتفاع يقدر بـ 2200 جنيه، وأن أسعار الذهب مرتبطة بالسعر العالمي بنسبة تقترب من 95%، ولذلك أي زيادة في الأسعار العالمية يكون لها تأثير على الأسعار المحلية.

وعن توقعة لأسعار الذهب خلال العام الحالي 2026 سنجد قال إن العوامل التي تسببت في أرتفاع أسعار الذهب خلال 2025، موجودة وسيكون لها تأثير على الأسعار، وأن الأسعار مرشحة للزيادة.

ونصح ميلاد المواطنين مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب طويل الأجل، قائلًا: "ما تهزكوش الانخفاضات دي، أنت كسبان على المدى الطويل، وهذا حدث في وقت سابق، وصل 4200 جنيه للجرام ثم تراجع إلى 3200 جنيه ثم صعد وتخطى 5 آلاف جنيه. أي مركز أو سعر يحققه الذهب حتى لو نزل بيرجع يحققه ويتخطاه".



وأردف: "أساسي في عام 2026 لازم يكون جزء من محفظتك ذهب لأنه مخزن للقيمة ولا يخيف حتى لو انخفض وقتيًا، لأنه سيعود للارتفاع، ولا تزال التوقعات تشير إلى حدوث طفرات سعرية في الربع الأول من العام القادم، وأتوقع أن تحدث طفرة في سعر الأوقية ليحقق 5000 دولار للأوقية".



وحول نصائحه للتفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش في الأسواق قال: “الخبرة ليست للمستهلك ليعرف التمييز بينهما، لكن لازم المستهلك يروح لحد يثق فيه، لمنشأة لها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وفاتورة للمشغولات. ما تشتروش من أي حد مجهول يبيع أي حاجة بسعر رخيص أو حد يقولك هنبيع بدون مصنعية، ابعدوا عنها وخدوا الطرق السليمة لضمان الحقوق وتحافظوا على فلوسكم”