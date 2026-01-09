قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الذهب يسجل صعودا جديدا.. وعيار 21 ارتفاع للمرة الثالثة مساء اليوم الجمعة 9-1-2026

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب في مصر تصاعداً مستمراً علي مدار التعاملات المسائية وذلك خلال اليوم الجمعة الموافق9-1-2026؛ للمرة الثالثة على التوالي.
 

سعر عيار 21 يرتفع

وارتفع سعر عيار 21 الأكبر انتشاراً مقدار 35 جنيه على الأقل منذ تعاملات أمس وحتي منتصف التداولات المسائية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر عيار 21 نحو 5990 جنيه للبيع و 6016 جنيه للشراء.

الذهب يرتفع

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا على مستوي محلات الصاغة المصرية؛ لتصل إلي 35 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

وبدأت تعاملات الذهب مساء اليوم على زيادة بلغت 15 جنيهًأ؛ ليستكمل صعوده مرة أخري بقيمة 10 جنيهات وصولًأ لـ10 جنيهات جديدة إضافية للمرة الثالثة على التوالي.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله جرام الذهب اليوم محو 5990 جنيه.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الاكبر قيمة نحو 6745 جنيه للبيع و 6874 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار21  الاكثر انتشارا نحو 5990 جنيه للبيع و 6015 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الاوسط انتشارا نحو 5134 جنيه للبيع و 5155 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الاقل قيمة نحو 3993 جنيه للبيع و 4010 جنسه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.92 ألف جنيه للبيع و 48.12 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب نحو 4509 دولار للبيع و 4510 دولار للشراء

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اخبار مصر

