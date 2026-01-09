الذهب يسجل صعودا جديدا.. وعيار 21 ارتفاع للمرة الثالثة مساء اليوم الجمعة 9-1-2026

تشهد أسعار الذهب في مصر تصاعداً مستمراً علي مدار التعاملات المسائية وذلك خلال اليوم الجمعة الموافق9-1-2026؛ للمرة الثالثة على التوالي.



سعر عيار 21 يرتفع

وارتفع سعر عيار 21 الأكبر انتشاراً مقدار 35 جنيه على الأقل منذ تعاملات أمس وحتي منتصف التداولات المسائية.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر عيار 21 نحو 5990 جنيه للبيع و 6016 جنيه للشراء.

الذهب يرتفع

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا على مستوي محلات الصاغة المصرية؛ لتصل إلي 35 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

وبدأت تعاملات الذهب مساء اليوم على زيادة بلغت 15 جنيهًأ؛ ليستكمل صعوده مرة أخري بقيمة 10 جنيهات وصولًأ لـ10 جنيهات جديدة إضافية للمرة الثالثة على التوالي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله جرام الذهب اليوم محو 5990 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الاكبر قيمة نحو 6745 جنيه للبيع و 6874 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار21 الاكثر انتشارا نحو 5990 جنيه للبيع و 6015 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الاوسط انتشارا نحو 5134 جنيه للبيع و 5155 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الاقل قيمة نحو 3993 جنيه للبيع و 4010 جنسه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.92 ألف جنيه للبيع و 48.12 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب نحو 4509 دولار للبيع و 4510 دولار للشراء