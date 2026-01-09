مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| هذا سعر عيار 21 في مصر

حالة من الترقب والانتظار يعيشها سوق الذهب في مصر، وخاصة بعد تذبذب الأسعار خلال الأسبوع الأول من العام الحالي 2026، الأمر الذي دفع البعض إلى متابعة الاسعار لحظة بلحظة باعتباره الملاذ الآمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر، واصل صعوده القوي خلال تعاملات اليوم الجمعة 9 يناير 2026، مسجلًا ارتفاعات ملحوظة خلال ساعات قليلة مقارنة بأسعار الأمس، في ظل تحركات نشطة بالسوق بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية، ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأعيرة.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، ارتفاعًا قدره نحو 65 جنيهًا خلال ساعات، فيما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 520 جنيهًا مقارنة بمستوياته المسجلة في تعاملات الأمس، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الصعود في أسعار المعدن الأصفر.

اخر أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد الارتفاع الأخير

وبحسب آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 6850 جنيهًا للبيع و6830 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6280 جنيهًا للبيع و6260 جنيهًا للشراء

عيار 21: 5995 جنيهًا للبيع و5975 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5140 جنيهًا للبيع و5120 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3995 جنيهًا للبيع و3985 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3425 جنيهًا للبيع و3415 جنيهًا للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 47960 جنيهًا للبيع و47800 جنيهًا للشراء، بينما بلغت قيمة الأونصة بالجنيه المصري 213105 جنيهات للبيع و212390 جنيهًا للشراء.

الذهب عالميًا يدعم الصعود

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى 4494.99 دولارًا، وهو ما ساهم في دعم الزيادة السريعة التي شهدتها أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم.

عيار 21 يقود الارتفاعات

وسجل جرام الذهب عيار 21، الذي يمثل العمود الفقري لحركة البيع والشراء في مصر، سعر 5995 جنيهًا للبيع و5975 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة واضحة مقارنة بأسعار أمس، وسط إقبال ملحوظ من جانب المتعاملين مع استمرار الاتجاه الصاعد.

الجنيه الذهب يحقق مكاسب قوية

وارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة تقارب 520 جنيهًا خلال ساعات قليلة، ليصل إلى 47960 جنيهًا للبيع، متأثرًا بارتفاع سعر الجرام والأونصة عالميًا.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب خلال الساعات المقبلة تطورات الأسعار العالمية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، التي تدفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما يرجح استمرار حالة التذبذب والصعود خلال الفترة المقبلة.