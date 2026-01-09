قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ألفا روميو تزيح الستار عن أيقونتها الجديدة جوليا كوادريفوليو

عزة عاطف

أزاحت علامة ألفا روميو الستار عن أيقونتها الجديدة “جوليا كوادريفوليو لونا روسا”، وهي أول إصدار يخرج من قسم “بوتيجافوريسيري” الجديد المتخصص في التعديلات الحصرية والمخصصة تمامًا. 

استلهمت الشركة تصميم هذه السيارة من عالم الإبحار والياخوت، وتحديدًا بالتعاون مع فريق "لونا روسا" المشارك في كأس أمريكا للإبحار الشراعي، لتقدم مركبة تمزج بين الأداء الرياضي الجامح والجمال الهندسي فريدًا.

انسيابية فائقة وتقنيات مستوحاة من البحار

تتميز نسخة "لونا روسا" بإضافات كربونية معقدة وجناح خلفي ضخم يمنح السيارة قوة ضغط سفلي (Downforc) هائلة، مما يجعلها ثابتة جدًا عند السرعات العالية. 

لم تكن هذه التعديلات لمجرد الشكل الجمالي، بل تم تطويرها لتعكس الديناميكية الهوائية المستخدمة في اليخوت السريعة، مما جعلها تبدو كأنها "يخت مجنح" يطير على الأسفلت فعليًا وبسرعة مذهلة.

امتد التميز إلى داخل المقصورة، حيث زودت "ألفا روميو" السيارة بمقاعد "سباركو" (Sparco) الرياضية التي تم تصميمها لتشبه سترات النجاة التي يرتديها طاقم اليخت. 

تم استخدام مواد خفيفة الوزن وألياف الكربون في كل زاوية، مع لمسات فنية تعكس الفخامة الإيطالية، مما يمنح السائق شعورًا بأنه داخل قمرة قيادة قارب سباق احترافي تقنيًا وهندسيًا.

إصدار حصري نفد بالكامل فور إطلاقه

رغم جنون الأداء والمواصفات، فإن اقتناء هذه السيارة كان حلماً صعب المنال؛ إذ قررت الشركة إنتاج 10 نسخ فقط للعالم أجمع. 

والمفاجأة التي أعلنتها الشركة هي أن جميع النسخ قد بيعت مسبقًا وقبل الكشف الرسمي عنها، مما يؤكد شغف جامعي السيارات بهذه الإصدارات النادرة التي تعبر عن التميز الإيطالي عالميًا.

