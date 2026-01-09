ريال مدريد يتحرك لتعزيز خط دفاعه خلال الانتقالات الشتوية

يواصل نادي ريال مدريد التعامل بهدوء مع أزمة الإصابات التي تضرب صفوفه خلال الفترة الحالية، خاصة في الخط الخلفي، رغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق على مستوى الدفاع.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة النادي الملكي لا ترى ضرورة للتحرك في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم الخط الدفاعي، مفضلة التمسك باستراتيجيتها وعدم اتخاذ قرارات متسرعة في هذا التوقيت.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد استبعد فكرة التعاقد مع نيكو شلوتربيك، مدافع بوروسيا دورتموند، والذي تصل قيمته السوقية إلى نحو 50 مليون يورو، كما خرج النادي من سباق التعاقد مع مارك جويهي، قلب دفاع كريستال بالاس، في ظل المنافسة القوية من أندية إنجليزية كبرى تسعى لحسم الصفقة في يناير بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم.

وترى إدارة ريال مدريد أن الوضع الحالي ناتج عن ظروف مؤقتة وليس خللًا هيكليًا في قائمة الفريق، مؤمنة بأن الصبر هو الحل الأمثل، وأن اللجوء إلى التعاقدات السريعة قد لا يخدم المشروع طويل المدى للنادي.

ويعاني الخط الدفاعي لريال مدريد من غيابات عديدة في الفترة الأخيرة، حيث يواصل كل من إيدير ميليتاو وديفيد ألابا التعافي من الإصابة، إلى جانب غياب ترينت ألكسندر أرنولد، مع تزايد القلق حول الحالة البدنية لكل من أنطونيو روديجر وراؤول أسينسيو.

ويثق صناع القرار داخل النادي الملكي في أن عودة العناصر المصابة ستعيد التوازن والعمق الحقيقي للفريق، مؤكدين أن الحلول المؤقتة في سوق الانتقالات لن تعالج المشكلة من جذورها ولن تتماشى مع سياسة ريال مدريد القائمة على التخطيط بعيد المدى.