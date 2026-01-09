قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون في المباريات الرسمية وكأس الأمم الأفريقية
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
ريال مدريد يتحرك لتعزيز خط دفاعه خلال الانتقالات الشتوية

حمزة شعيب

يواصل نادي ريال مدريد التعامل بهدوء مع أزمة الإصابات التي تضرب صفوفه خلال الفترة الحالية، خاصة في الخط الخلفي، رغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق على مستوى الدفاع.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة النادي الملكي لا ترى ضرورة للتحرك في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم الخط الدفاعي، مفضلة التمسك باستراتيجيتها وعدم اتخاذ قرارات متسرعة في هذا التوقيت.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد استبعد فكرة التعاقد مع نيكو شلوتربيك، مدافع بوروسيا دورتموند، والذي تصل قيمته السوقية إلى نحو 50 مليون يورو، كما خرج النادي من سباق التعاقد مع مارك جويهي، قلب دفاع كريستال بالاس، في ظل المنافسة القوية من أندية إنجليزية كبرى تسعى لحسم الصفقة في يناير بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم.

وترى إدارة ريال مدريد أن الوضع الحالي ناتج عن ظروف مؤقتة وليس خللًا هيكليًا في قائمة الفريق، مؤمنة بأن الصبر هو الحل الأمثل، وأن اللجوء إلى التعاقدات السريعة قد لا يخدم المشروع طويل المدى للنادي.

ويعاني الخط الدفاعي لريال مدريد من غيابات عديدة في الفترة الأخيرة، حيث يواصل كل من إيدير ميليتاو وديفيد ألابا التعافي من الإصابة، إلى جانب غياب ترينت ألكسندر أرنولد، مع تزايد القلق حول الحالة البدنية لكل من أنطونيو روديجر وراؤول أسينسيو.

ويثق صناع القرار داخل النادي الملكي في أن عودة العناصر المصابة ستعيد التوازن والعمق الحقيقي للفريق، مؤكدين أن الحلول المؤقتة في سوق الانتقالات لن تعالج المشكلة من جذورها ولن تتماشى مع سياسة ريال مدريد القائمة على التخطيط بعيد المدى.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

كأس العالم

كأس العالم يصل مطار القاهرة.. وزيرا الطيران والشباب والرياضة ومندوب الفيفا في استقباله

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: انطلاق معسكر بناة المستقبل لتحويل أفكار الطلاب إلى مشروعات

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة

رئيس جامعة العاصمة يعلن عن مجمع طبي تعليمي متطور وعلاج الأورام

بالصور

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

