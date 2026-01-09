شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي المقرر إقامتها بعد قليل فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وأشارت اللجنة المنظمة إلي أن غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي على أتم الجاهزية قبل المباراة بين الفريقين بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة منتخبي السنغال ومالي مساء اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الكبير بطنجة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.



ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مالي والسنغال الفائز من لقاء منتخب مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.