بنمو 83%.. حجم الأوراق المخصمة تقارب 102 مليار جنيه في 10 أشهر
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم في بني سويف
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
السفير المصري بداكار يلتقي رئيس السنغال وينقل تهنئة الرئيس السيسي بالعام الجديد

 التقى السفير المصري اليوم الأربعاء بالرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي ،حيث نقل تحيات وتهاني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره السنغالي بمناسبة العام الجديد.
وأعرب السفير عارف عن تقدير مصر للتجربة السنغالية التي تعد نموذجاً يحتذى به في غرب إفريقيا وخاصة فيما يتعلق بتحقيق التنمية من خلال خطط إستراتيجية متوسطة وطويلة المدى اقتصادياً واجتماعياً.
كما أكد السفير، على توجيهات السيد الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز العلاقات مع السنغال، مشيداً بالتنسيق الدبلوماسي والسياسي في المنتديات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشدد على حرص مصر الدائم على نقل خبراتها لتحقيق التنمية لأشقائها الأفارقة فى جميع المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة.
وأشار إلى مواصلة مصر تقديم الدعم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف لتعزيز الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية وخاصة من خلال بناء قدرات الكوادر الوطنية والتطوير المؤسسي، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من خلال تضافر جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية لخلق قنوات جديدة بين الشركات ورجال الأعمال والإتحادات المهنية والغرف التجارية والشركات بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات لتلبية طموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
ومن جانبه، طلب رئيس جمهورية السنغال نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيداً بالدبلوماسية المصرية التى تضع مصالح القارة نصب أعينها، مشيرا إلى أن بلاده تساند التوجهات المصرية على الصعيد متعدد الأطراف، دعما للمواقف المشتركة التى تجمع البلدين إفريقيا وإسلاميا ودوليا.
وأعرب عن ثقته الشخصية في قوة وحرفية الدبلوماسية المصرية، مؤكدا أن السنغال سيعضد الموقف المصري فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

