قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ون بلس 15s.. هاتف صغير الحجم ببطارية عملاقة ومواصفات رائدة

ون بلس 15s
ون بلس 15s
احمد الشريف

كشفت تقارير من مواقع متخصصة مثل Digit India وCroma Unboxed أن شركة ون بلس تستعد لطرح هاتف جديد باسم OnePlus15 s ضمن سلسلة OnePlus 15، ليقدَّم كخيار «رائد مدمج» بحجم أصغر من OnePlus 15 الأساسي مع الحفاظ على عتاد قوي وسعر في فئة الهواتف الرائدة.

أوضحت منصة Digit أن الهاتف جرى رصده في قاعدة بيانات هيئة المواصفات الهندية BIS برقم الطراز CPH2793، وهو رقم قريب من طراز OnePlus 15، ما يعزز التوقعات بإطلاقه في السوق الهندية خلال 2026 بسعر متوقَّع بين 65 و70 ألف روبية، أي ما يعادل تقريبًا شريحة الهواتف الرائدة المدمجة.

شاشة 6.3 بوصة OLED وتردد حتى 165 هرتز

أشارت التسريبات إلى أن OnePlus 15s سيأتي مع شاشة OLED بقياس يقارب 6.3–6.32 بوصة بدقة 1.5K، ليكون أصغر من شاشة OnePlus 15 القياسية البالغة 6.78 بوصة، مع دعم تردد تحديث عالٍ قد يصل إلى 165 هرتز وفقًا للتقارير الأولية.

أكدت هذه المصادر أن الشاشة ستعتمد على تقنية LTPO الديناميكية لضبط التردد تلقائيًا حسب المحتوى المعروض، ما يساعد على توفير الطاقة عند عرض محتوى ثابت، مع الحفاظ على سلاسة عالية في التمرير والألعاب سريعة الحركة.

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة سريعة

أوضحت منصة Digit أن OnePlus 15s مرشّح للاعتماد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو نفس المعالج الرائد المستخدم في OnePlus 15، مع إقرانه بذاكرة LPDDR5X سريعة وسعة تخزين داخلية من الفئة العليا، ما يضع الهاتف في نفس مستوى الأداء تقريبًا مع النسخة الأكبر من السلسلة.

أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يستهدف تقديم تجربة أداء رائد كاملة في جهاز أصغر حجمًا، بما يشمل تشغيل الألعاب الثقيلة بمعدلات إطارات مرتفعة، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المعالج لأغراض مثل تحسين الصور والتعرف على الصوت وتسريع بعض المهام داخل واجهة OxygenOS.​​

بطارية 7000–7500 ملّي أمبير في جسم مدمج

أكدت عدة تقارير أن أبرز ما يميز OnePlus 15s هو تركيزه على البطارية، حيث تشير التسريبات إلى سعة كبيرة تتراوح بين 7000 و7500 ملّي أمبير، وهي سعة تقترب عادة من أجهزة التابلت، لكن يتم تقديمها هنا في هاتف مدمج نسبيًا بشاشة 6.3 بوصة فقط.

أوضحت هذه التقارير أن البطارية ستدعم شحنًا سريعًا بقدرة عالية، مع توقع توفير دعم لشحن سلكي فائق السرعة وشحن لاسلكي سريع على غرار OnePlus 15، ما يعني نظريًا توفير يومين من الاستخدام المتوسط بشحنة واحدة، مع إعادة شحن سريعة عند الحاجة.

تصميم معدني وحماية عالية من الماء والغبار

أشارت منصة Digit إلى أن OnePlus 15s قد يأتي بإطار معدني مع مستوى مرتفع من مقاومة الماء والغبار يصل إلى تصنيف IP69 بحسب التسريبات، وهو تصنيف أعلى من المعتاد في معظم الهواتف الرائدة الحالية، ما يعزز صمود الهاتف في ظروف الاستخدام القاسية نسبيًا.​

أكدت التسريبات كذلك أن الهاتف سيحتفظ بعدد من المزايا المعتادة في سلسلة ون بلس، مثل مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفل الشاشة، ومحرك اهتزاز قوي، ومنفذ USB 3.2 سريع، ودعم NFC متعدد الاستخدامات، ليجمع بين حجم مدمج نسبيًا ومواصفات قريبة من هواتف الفئة الأعلى في السوق.

ون بلس 15s OnePlus 15s طراز OnePlus 15 OnePlus 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: نمو ملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر وإنجلترا

جانب من اللقاء

محمد عوض تاج الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية

الأنبا إيلاريون

الأنبا إيلاريون يدشن مذبـ.ــحي الملاك ميخائيل والبابا كيرلس السادس بقرية أبو حمرة

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد