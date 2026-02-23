ون بلس 15s.. هاتف صغير الحجم ببطارية عملاقة ومواصفات رائدة

كشفت تقارير من مواقع متخصصة مثل Digit India وCroma Unboxed أن شركة ون بلس تستعد لطرح هاتف جديد باسم OnePlus15 s ضمن سلسلة OnePlus 15، ليقدَّم كخيار «رائد مدمج» بحجم أصغر من OnePlus 15 الأساسي مع الحفاظ على عتاد قوي وسعر في فئة الهواتف الرائدة.

أوضحت منصة Digit أن الهاتف جرى رصده في قاعدة بيانات هيئة المواصفات الهندية BIS برقم الطراز CPH2793، وهو رقم قريب من طراز OnePlus 15، ما يعزز التوقعات بإطلاقه في السوق الهندية خلال 2026 بسعر متوقَّع بين 65 و70 ألف روبية، أي ما يعادل تقريبًا شريحة الهواتف الرائدة المدمجة.

شاشة 6.3 بوصة OLED وتردد حتى 165 هرتز

أشارت التسريبات إلى أن OnePlus 15s سيأتي مع شاشة OLED بقياس يقارب 6.3–6.32 بوصة بدقة 1.5K، ليكون أصغر من شاشة OnePlus 15 القياسية البالغة 6.78 بوصة، مع دعم تردد تحديث عالٍ قد يصل إلى 165 هرتز وفقًا للتقارير الأولية.

أكدت هذه المصادر أن الشاشة ستعتمد على تقنية LTPO الديناميكية لضبط التردد تلقائيًا حسب المحتوى المعروض، ما يساعد على توفير الطاقة عند عرض محتوى ثابت، مع الحفاظ على سلاسة عالية في التمرير والألعاب سريعة الحركة.

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة سريعة

أوضحت منصة Digit أن OnePlus 15s مرشّح للاعتماد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو نفس المعالج الرائد المستخدم في OnePlus 15، مع إقرانه بذاكرة LPDDR5X سريعة وسعة تخزين داخلية من الفئة العليا، ما يضع الهاتف في نفس مستوى الأداء تقريبًا مع النسخة الأكبر من السلسلة.

أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يستهدف تقديم تجربة أداء رائد كاملة في جهاز أصغر حجمًا، بما يشمل تشغيل الألعاب الثقيلة بمعدلات إطارات مرتفعة، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المعالج لأغراض مثل تحسين الصور والتعرف على الصوت وتسريع بعض المهام داخل واجهة OxygenOS.​​

بطارية 7000–7500 ملّي أمبير في جسم مدمج

أكدت عدة تقارير أن أبرز ما يميز OnePlus 15s هو تركيزه على البطارية، حيث تشير التسريبات إلى سعة كبيرة تتراوح بين 7000 و7500 ملّي أمبير، وهي سعة تقترب عادة من أجهزة التابلت، لكن يتم تقديمها هنا في هاتف مدمج نسبيًا بشاشة 6.3 بوصة فقط.

أوضحت هذه التقارير أن البطارية ستدعم شحنًا سريعًا بقدرة عالية، مع توقع توفير دعم لشحن سلكي فائق السرعة وشحن لاسلكي سريع على غرار OnePlus 15، ما يعني نظريًا توفير يومين من الاستخدام المتوسط بشحنة واحدة، مع إعادة شحن سريعة عند الحاجة.

تصميم معدني وحماية عالية من الماء والغبار

أشارت منصة Digit إلى أن OnePlus 15s قد يأتي بإطار معدني مع مستوى مرتفع من مقاومة الماء والغبار يصل إلى تصنيف IP69 بحسب التسريبات، وهو تصنيف أعلى من المعتاد في معظم الهواتف الرائدة الحالية، ما يعزز صمود الهاتف في ظروف الاستخدام القاسية نسبيًا.​

أكدت التسريبات كذلك أن الهاتف سيحتفظ بعدد من المزايا المعتادة في سلسلة ون بلس، مثل مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفل الشاشة، ومحرك اهتزاز قوي، ومنفذ USB 3.2 سريع، ودعم NFC متعدد الاستخدامات، ليجمع بين حجم مدمج نسبيًا ومواصفات قريبة من هواتف الفئة الأعلى في السوق.