OnePlus Pad Go 2.. تابليت اقتصادي أم صفقة ذكية فعلا؟

كشفت منصة Android Police في مراجعة موسعة أن جهاز OnePlus Pad Go 2 يُعد واحدًا من أكثر أجهزة أندرويد اللوحية جاذبية في الفئة المتوسطة، بفضل شاشته الكبيرة، وواجهة OxygenOS السلسة، والبطارية ذات السعة الكبيرة التي تجعله مناسبًا للاستخدام المنزلي والترفيه اليومي.

أوضحت المنصة أن الجهاز يستهدف بالأساس من يريد تابلت مريحًا لتصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديو، والقراءة، مع قدرة معقولة على الألعاب الخفيفة والمتوسطة، دون الدخول في أسعار الأجهزة الرائدة الأعلى تكلفة.

شاشة 12.1 بوصة بتردد 120 هرتز

أوضحت Android Police أن OnePlus Pad Go 2 يأتي مزودًا بشاشة LCD كبيرة مقاس 12.1 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 7:5، وهي نسبة تجعل الشاشة تبدو "أقصر وأعرض" قليلًا من الشاشات التقليدية، ما يساعد في القراءة وتعدد النوافذ.

أشارت المنصة إلى أن الشاشة تدعم دقة عالية وتردد تحديث 120 هرتز، وهو ما يمنح التمرير داخل النظام والتطبيقات سلاسة واضحة، مع وصول مستوى السطوع الأقصى إلى نحو 900 شمعة، وهو ما وصفته المراجعة بأنه مقبول للاستخدام الداخلي ومعقول في الإضاءة القوية.

أكدت المراجعة أن مستشعر الإضاءة المحيطة ليس مضبوطًا بشكل مثالي، إذ يميل أحيانًا لبدء عمل الجهاز على أقل درجة سطوع ممكنة، ما يضطر المستخدم لرفع السطوع يدويًا، لكن بمجرد ضبط المستوى يدويًا تظل تجربة المشاهدة مريحة للعين في معظم سيناريوهات الاستخدام اليومي.

معالج Dimensity 7300 Ultra

أشارت Android Police إلى أن Pad Go 2 يعتمد على معالج MediaTek Dimensity 7300 Ultra، وهو نفس الفئة المستخدمة في هواتف مثل Poco X7 وMotorola Razr 2024، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت في النسخة التي جرى اختبارها.

أوضحت المنصة أن الجهاز لا يضم منفذًا لبطاقات microSD في هذه النسخة، وهو ما يجعل سعة 128 جيجابايت محدودة نسبيًا إذا كان المستخدم يخطط لتخزين كثير من الفيديوهات أو الألعاب الثقيلة، مع وجود طرازات أعلى في بعض الأسواق بسعة 256 جيجابايت وفق مراجعات أخرى.

أكدت المراجعة أن المعالج يقدم أداء مستقرًا في التصفح، وبث الفيديو، واستخدام التطبيقات الإنتاجية الخفيفة، مع قدرة مقبولة في الألعاب متوسطة الرسوميات، لكنه لا يُعد شريحة موجهة للأداء الفائق في المهام الثقيلة أو الألعاب ذات الإعدادات العالية، وهو ما يتسق مع الفئة السعرية للجهاز.

بطارية 10,500 مللي أمبير

أوضحت Android Police أن OnePlus Pad Go 2 يضم بطارية ضخمة سعتها 10,500 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ USB‑C بقدرة تصل إلى 33 واط.

أشارت المراجعة إلى أن سرعة الشحن تُعد متوسطة في هذه الفئة؛ حيث استغرق الشحن من 0 إلى 50% تقريبًا حوالي 50 دقيقة، والوصول إلى 100% حوالي 90 دقيقة باستخدام شاحن Anker Prime، وهو زمن وصفته المنصة بأنه مقبول قياسًا بحجم البطارية الكبير.

أكدت المراجعة أن عمر البطارية في الاستخدام الفعلي يعتمد على نمط الاستخدام، لكن متوسط زمن تشغيل الشاشة الذي رصده الكاتب كان في حدود خمس ساعات من الاستخدام المتنوع على شحنة واحدة، مع ملاحظة أن معالج Dimensity 7300 Ultra ليس الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة ببعض البدائل.

أوضحت Android Police أن الاختبارات التفصيلية أظهرت أن مشاهدة فيديو على يوتيوب بجودة 1440p مع سطوع أقصى لمدة ساعة استهلكت نحو 17% من البطارية، بينما استهلكت مكالمة فيديو مدتها 40 دقيقة حوالي 6%، واختبار ضغط رسومي مدته 20 دقيقة في تطبيق 3DMark حوالي 8% من الشحن.

أشارت المراجعة أيضًا إلى أن OnePlus ضبطت واجهة OxygenOS بحيث تستهلك قدرًا محدودًا من الطاقة في وضع الاستعداد؛ إذ فقد الجهاز نحو 6% فقط من الشحن بعد 15 ساعة من عدم الاستخدام، مع وعد رسمي من الشركة بإمكانية الوصول إلى 15 ساعة من تشغيل الفيديو وحتى 60 يومًا من وضع الاستعداد، إلى جانب دعم ميزة الشحن العكسي التي تسمح باستخدام التابلت لشحن الهاتف عبر كابل USB‑C عند الحاجة.

واجهة OxygenOS

أكدت Android Police أن واجهة OxygenOS على OnePlus Pad Go 2 تأتي بتعديلات واضحة لتناسب الشاشات الكبيرة، مع دعم وضعيات تعدد النوافذ والتطبيقات في آن واحد، وواجهات منظمة للمهام الإنتاجية والترفيهية.

أوضحت منصات أخرى مثل Android Authority وTechRadar أن الجهاز يستفيد كذلك من التزام OnePlus القوي مؤخرًا بتحديثات النظام؛ إذ يحصل Pad Go 2 على وعود بدعم طويل نسبيًا يشمل تحديثات أندرويد لعدة سنوات وتحديثات أمنية ممتدة، ما يعزز قيمته على المدى الطويل مقارنة ببعض الأجهزة المنافسة في نفس الشريحة السعرية.

أشارت المراجعة إلى أن الصوتيات تعد من نقاط القوة في الجهاز؛ حيث يقدم مكبرات صوت قوية كافية لمشاهدة المحتوى بدون الحاجة الاعتيادية إلى سماعات خارجية، مع بقاء تجربة النظام عامة سلسة ومستقرة في معظم السيناريوهات التي اختبرها الكاتب.