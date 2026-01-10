أول إصدار Android Canary في 2026 يكشف عن مزايا جديدة لهواتف بيكسل

أطلقت جوجل أول إصدار Android Canary لعام 2026، الذي يحمل اسم Android Canary 2601 ورقم النسخة ZP11.251212.007، مع إتاحته لمستخدمي برنامج النسخ التجريبية على هواتف بيكسل المحددة.

يتيح مسار Canary للمستخدمين اختبار الميزات والتغييرات القادمة في أندرويد قبل تعميمها على الإصدارات المستقرة لعامة المستخدمين.

تتوفر نسخة يناير 2026 حاليًا على هواتف Pixel 6a فما أحدث، وسلسلة Pixel 6 والأجهزة الأحدث، إلى جانب Pixel Fold وPixel Tablet وإصدارات GSI العامة.

يحصل المشتركون في قناة Canary على التحديث عبر الهواء، بينما يمكن لمن لم ينضموا بعد تثبيته يدويًا عبر أداة Android Flash Tool على أجهزتهم الثانوية.

تكامل Quick Share/AirDrop قادم إلى سلسلة Pixel 9

رصد فريق Android Authority في هذا الإصدار الجديد دلائل على أن أندرويد يستعد لجلب تكامل Quick Share/AirDrop إلى سلسلة Pixel 9، ما يتيح مشاركة الملفات بسهولة مع أجهزة أخرى، بما في ذلك آيفون، بطريقة أقرب إلى تجربة AirDrop.

تأتي هذه الخطوة بعد شهر تقريبًا من تمكين هواتف Pixel 10 من إرسال الملفات إلى أجهزة آيفون عبر Quick Share في تحديث سابق.

يشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات لا تزال في مرحلة مبكرة داخل نسخة Canary، لكن وجودها في النظام يلمح إلى أن جوجل تعمل على توسيع قدرات المشاركة السريعة بين أنظمة التشغيل، مع احتمال أن تصبح هذه الميزة جزءًا من التجربة الرسمية على هواتف بيكسل القادمة.

تغييرات بصرية في إعدادات النظام وشريط السطوع

يتضمن إصدار Android Canary 2601 بعض التعديلات البصرية الصغيرة، من بينها أيقونة أكثر استدارة لشريط التحكم في السطوع ضمن لوحة الإعدادات السريعة، ما يمنح الواجهة مظهرًا متناسقًا مع توجهات تصميم أندرويد الأخيرة.

كما يعيد التحديث تنظيم قائمة إعدادات النظام عبر تقسيمها إلى فئات أكثر وضوحًا، مع جعل خيار تفعيل ميزة Circle to Search متاحًا مباشرة من قائمة إعدادات النظام، بدل الوصول إليه سابقًا عبر المسار الأطول: Settings > System > Navigation mode. يهدف هذا التغيير إلى تسهيل تحكم المستخدم في مميزات البحث البصري الحديثة في أندرويد.

نسخة مبكرة موجهة للأجهزة الثانوية فقط

يشدد التقرير على أن إصدارات Android Canary ليست موجهة للاستخدام على الهاتف الأساسي، إذ تُعد نسخًا مبكرة تجريبية غالبًا ما تحتوي على أخطاء ومزايا غير مكتملة.

تنصح جوجل المستخدمين الراغبين في تجربة الميزات الجديدة باستخدام هاتف ثانوي، مع أخذ نسخة احتياطية من البيانات قبل تثبيت النظام.

تركز جوجل من خلال قناة Canary على جمع الملاحظات المبكرة من مجتمع المطورين والمستخدمين المتقدمين، لتعديل الميزات وصقلها قبل انتقالها إلى قنوات بيتا الأوسع ثم الإصدارات المستقرة من أندرويد على أجهزة بيكسل وبقية هواتف أندرويد الداعمة مستقبلًا.