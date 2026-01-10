قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الصحفيين تُسلم أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر لبدء تنفيذ المشروع
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات .. فيديو
دوي يسجل الهدف الثاني لـ كوت ديفوار في مرمى منتخب مصر بربع نهائي أمم إفريقيا
75 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم بثلاثية على كوت ديفوار بربع نهائي أمم إفريقيا
اتجاه لحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة في اليابان
برغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 4 سفن
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
تحذير صومالي من تداعيات التدخل الإسرائيلي.. تهديد لوحدة الصومال وأمن القرن الإفريقي
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية عمر مرموش ورامي ربيعة| صور
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول إصدار Android Canary في 2026 يكشف عن مزايا جديدة لهواتف بيكسل

Android Canary
Android Canary
احمد الشريف

أطلقت جوجل أول إصدار Android Canary لعام 2026، الذي يحمل اسم Android Canary 2601 ورقم النسخة ZP11.251212.007، مع إتاحته لمستخدمي برنامج النسخ التجريبية على هواتف بيكسل المحددة.

يتيح مسار Canary للمستخدمين اختبار الميزات والتغييرات القادمة في أندرويد قبل تعميمها على الإصدارات المستقرة لعامة المستخدمين.

تتوفر نسخة يناير 2026 حاليًا على هواتف Pixel 6a فما أحدث، وسلسلة Pixel 6 والأجهزة الأحدث، إلى جانب Pixel Fold وPixel Tablet وإصدارات GSI العامة.

يحصل المشتركون في قناة Canary على التحديث عبر الهواء، بينما يمكن لمن لم ينضموا بعد تثبيته يدويًا عبر أداة Android Flash Tool على أجهزتهم الثانوية.

تكامل Quick Share/AirDrop قادم إلى سلسلة Pixel 9

رصد فريق Android Authority في هذا الإصدار الجديد دلائل على أن أندرويد يستعد لجلب تكامل Quick Share/AirDrop إلى سلسلة Pixel 9، ما يتيح مشاركة الملفات بسهولة مع أجهزة أخرى، بما في ذلك آيفون، بطريقة أقرب إلى تجربة AirDrop. 

تأتي هذه الخطوة بعد شهر تقريبًا من تمكين هواتف Pixel 10 من إرسال الملفات إلى أجهزة آيفون عبر Quick Share في تحديث سابق.

يشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات لا تزال في مرحلة مبكرة داخل نسخة Canary، لكن وجودها في النظام يلمح إلى أن جوجل تعمل على توسيع قدرات المشاركة السريعة بين أنظمة التشغيل، مع احتمال أن تصبح هذه الميزة جزءًا من التجربة الرسمية على هواتف بيكسل القادمة.

تغييرات بصرية في إعدادات النظام وشريط السطوع

يتضمن إصدار Android Canary 2601 بعض التعديلات البصرية الصغيرة، من بينها أيقونة أكثر استدارة لشريط التحكم في السطوع ضمن لوحة الإعدادات السريعة، ما يمنح الواجهة مظهرًا متناسقًا مع توجهات تصميم أندرويد الأخيرة.

كما يعيد التحديث تنظيم قائمة إعدادات النظام عبر تقسيمها إلى فئات أكثر وضوحًا، مع جعل خيار تفعيل ميزة Circle to Search متاحًا مباشرة من قائمة إعدادات النظام، بدل الوصول إليه سابقًا عبر المسار الأطول: Settings > System > Navigation mode. يهدف هذا التغيير إلى تسهيل تحكم المستخدم في مميزات البحث البصري الحديثة في أندرويد.

نسخة مبكرة موجهة للأجهزة الثانوية فقط

يشدد التقرير على أن إصدارات Android Canary ليست موجهة للاستخدام على الهاتف الأساسي، إذ تُعد نسخًا مبكرة تجريبية غالبًا ما تحتوي على أخطاء ومزايا غير مكتملة. 

تنصح جوجل المستخدمين الراغبين في تجربة الميزات الجديدة باستخدام هاتف ثانوي، مع أخذ نسخة احتياطية من البيانات قبل تثبيت النظام.

تركز جوجل من خلال قناة Canary على جمع الملاحظات المبكرة من مجتمع المطورين والمستخدمين المتقدمين، لتعديل الميزات وصقلها قبل انتقالها إلى قنوات بيتا الأوسع ثم الإصدارات المستقرة من أندرويد على أجهزة بيكسل وبقية هواتف أندرويد الداعمة مستقبلًا.

جوجل Android Canary Android

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

دمياط الجديدة

إزالة مخالفات بناء في مدينة دمياط الجديدة

مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى فايد التخصصي منذ بدء التشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

الرعاية الصحية: مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى فايد التخصصي

الجلسة

محافظا الإسماعيلية والوادي الجديد ينهيان خلافات قبيلتي البياضية والعبابدة

بالصور

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد