إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن
الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل
مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني
الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة
استعراض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر مداخل جامعة هارفارد .. تفاصيل
الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي
التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف
جرب قبل ما تشتري.. جوجل تسعد عشاق الألعاب على أندرويد قريبا

جوجل بلاي
جوجل بلاي
شيماء عبد المنعم

تسعى شركة جوجل جاهدة لجعل نظام أندرويد أكثر جذبا للاعبين، ويبدو أن إحدى الميزات الجديدة التي تقوم باختبارها قد تشكل خطوة هامة في هذا الاتجاه. 

ووفقا لما أوردته صحيفة "news18"، فإن الميزة المعروفة باسم "جرب قبل الشراء" ستتيح للمستخدمين تجربة الألعاب لفترة محدودة قبل اتخاذ قرار بشرائها، وهو ما قد يسهم في تحقيق نجاح ملموس في جذب المزيد من اللاعبين إلى المنصة.

جوجل تختبر ميزة "جرب قبل الشراء" لجذب اللاعبين إلى أندرويد

ويشير تقرير من Android Authority، إلى أن هذه الميزة يتم اختبارها حاليا داخل الشركة، وقد تم اكتشافها في تحليل لأحد الإصدارات الحديثة من متجر جوجل بلاي.

منافسة قوية مع آبل

طورت آبل نظاما بيئيا قويا للألعاب وأعطت الأجهزة التي تصنعها القدرة على تشغيل جميع الألعاب الكبيرة، مما يجعلها محط أنظار اللاعبين. 

أما جوجل، فهي تبذل جهدا كبيرا لتغيير الصورة السائدة حول أندرويد في مجال الألعاب، وتحقيق تقدم ملحوظ قد يكون لميزة مثل "جرب قبل الشراء" دور كبير فيه. 

كما يمكن أن تساهم هذه الميزة في تحسين تجربة اللاعبين على المنصة وتحفيزهم على استكشاف المزيد من الألعاب.

هل فكرة "جرب الألعاب" جيدة؟

يأتي هذا التسريب في وقت مناسب حيث تتجه جوجل لتعزيز استراتيجيتها في مجال الألعاب، الذي يمثل سوقا ضخما يمكن أن يساعدها في جذب المطورين لبناء تطبيقات مخصصة أو نقل ألعابهم إلى أندرويد. 

ممن خلال ميزة "جرب قبل الشراء"، سيتمكن المستخدمون من تجربة اللعبة لفترة قصيرة، واكتشاف بعض ميزاتها، ثم اتخاذ قرار بشأن شرائها.

تشبه هذه الفكرة كثيرا ما تقدمه تطبيقات البث من عروض تجريبية، حيث يمكنك مشاهدة بعض العروض الحية مجانا ثم يطلب منك الاشتراك. 

كما يمكن أن تكون هذه الطريقة وسيلة ذكية لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على متجر “بلاي” مع الألعاب، ودعم المزيد من الألعاب الشعبية مع زيادة التوافر.

تجربة الألعاب قبل الشراء قد تغير سوق الألعاب

تشير التقارير إلى أن العديد من الأشخاص الذين لا يرغبون في دفع ثمن الألعاب قد يغيرون رأيهم بمجرد أن يتاح لهم فرصة تجربتها بأنفسهم، بدلا من الاكتفاء بمشاهدة مقاطع الفيديو أو الإعلانات الدعائية لمعرفة قيمتها.

على الرغم من أن تطبيقات الألعاب المدفوعة على أندرويد ليست القطاع الأكثر ربحا، إلا أن السماح للمستخدمين بتجربة الألعاب أولا، ثم الاستمرار من حيث توقفوا بعد الشراء، قد يكون له تأثير كبير على سلوك المستخدمين ويغير الاتجاهات لصالح جوجل ومطوري الألعاب.

تحسينات أخرى على متجر جوجل بلاي

علاوة على ذلك، تخطط جوجل لإجراء تغييرات كبيرة في قوائم التطبيقات ابتداء من مارس 2026، حيث ستقوم بتنبيه المستخدمين بالتطبيقات التي تستهلك الكثير من البطارية، مما قد يساهم في تقليل استخدام التطبيقات التي تؤثر سلبا على أداء الأجهزة.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

الأرصاد

الأقمار الصناعية ترصد غطاءً سحابيا كثيفا.. وأمطار غزيرة تضرب السواحل الشمالية الغربية

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

زفاف ابنة منير مكرم

بأجواء عائلية.. منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته يارا

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

منتخب بنين

ممر شرفي لـ منتخب بنين بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا.. صور

أيمن اشرف

ظلمني.. أيمن أشرف يكشف سبب رحيله من الأهلي

منتخب مصر

تغييرات عديدة في تشكيل المنتخب أمام كوت ديفوار

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

