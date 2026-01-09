جرب قبل ما تشتري.. جوجل تسعد عشاق الألعاب على أندرويد قريبا

تسعى شركة جوجل جاهدة لجعل نظام أندرويد أكثر جذبا للاعبين، ويبدو أن إحدى الميزات الجديدة التي تقوم باختبارها قد تشكل خطوة هامة في هذا الاتجاه.

ووفقا لما أوردته صحيفة "news18"، فإن الميزة المعروفة باسم "جرب قبل الشراء" ستتيح للمستخدمين تجربة الألعاب لفترة محدودة قبل اتخاذ قرار بشرائها، وهو ما قد يسهم في تحقيق نجاح ملموس في جذب المزيد من اللاعبين إلى المنصة.

جوجل تختبر ميزة "جرب قبل الشراء" لجذب اللاعبين إلى أندرويد

ويشير تقرير من Android Authority، إلى أن هذه الميزة يتم اختبارها حاليا داخل الشركة، وقد تم اكتشافها في تحليل لأحد الإصدارات الحديثة من متجر جوجل بلاي.

منافسة قوية مع آبل

طورت آبل نظاما بيئيا قويا للألعاب وأعطت الأجهزة التي تصنعها القدرة على تشغيل جميع الألعاب الكبيرة، مما يجعلها محط أنظار اللاعبين.

أما جوجل، فهي تبذل جهدا كبيرا لتغيير الصورة السائدة حول أندرويد في مجال الألعاب، وتحقيق تقدم ملحوظ قد يكون لميزة مثل "جرب قبل الشراء" دور كبير فيه.

كما يمكن أن تساهم هذه الميزة في تحسين تجربة اللاعبين على المنصة وتحفيزهم على استكشاف المزيد من الألعاب.

هل فكرة "جرب الألعاب" جيدة؟

يأتي هذا التسريب في وقت مناسب حيث تتجه جوجل لتعزيز استراتيجيتها في مجال الألعاب، الذي يمثل سوقا ضخما يمكن أن يساعدها في جذب المطورين لبناء تطبيقات مخصصة أو نقل ألعابهم إلى أندرويد.

ممن خلال ميزة "جرب قبل الشراء"، سيتمكن المستخدمون من تجربة اللعبة لفترة قصيرة، واكتشاف بعض ميزاتها، ثم اتخاذ قرار بشأن شرائها.

تشبه هذه الفكرة كثيرا ما تقدمه تطبيقات البث من عروض تجريبية، حيث يمكنك مشاهدة بعض العروض الحية مجانا ثم يطلب منك الاشتراك.

كما يمكن أن تكون هذه الطريقة وسيلة ذكية لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على متجر “بلاي” مع الألعاب، ودعم المزيد من الألعاب الشعبية مع زيادة التوافر.

تجربة الألعاب قبل الشراء قد تغير سوق الألعاب

تشير التقارير إلى أن العديد من الأشخاص الذين لا يرغبون في دفع ثمن الألعاب قد يغيرون رأيهم بمجرد أن يتاح لهم فرصة تجربتها بأنفسهم، بدلا من الاكتفاء بمشاهدة مقاطع الفيديو أو الإعلانات الدعائية لمعرفة قيمتها.

على الرغم من أن تطبيقات الألعاب المدفوعة على أندرويد ليست القطاع الأكثر ربحا، إلا أن السماح للمستخدمين بتجربة الألعاب أولا، ثم الاستمرار من حيث توقفوا بعد الشراء، قد يكون له تأثير كبير على سلوك المستخدمين ويغير الاتجاهات لصالح جوجل ومطوري الألعاب.

تحسينات أخرى على متجر جوجل بلاي

علاوة على ذلك، تخطط جوجل لإجراء تغييرات كبيرة في قوائم التطبيقات ابتداء من مارس 2026، حيث ستقوم بتنبيه المستخدمين بالتطبيقات التي تستهلك الكثير من البطارية، مما قد يساهم في تقليل استخدام التطبيقات التي تؤثر سلبا على أداء الأجهزة.