جوجل تحل مشكلة كبيرة في Gemini على أندرويد.. كيف سيستفيد المستخدمون؟

تعمل شركة جوجل، حاليا على إصلاح ميزة "Gemini Overlay" في نظام أندرويد، والتي من المتوقع أن تتيح للمستخدمين إجراء مهام متعددة دون فقدان تقدم محادثاتهم مع روبوت الدردشة التابع للشركة.

حاليا، عندما يقوم المستخدمون بتفعيل ميزة "Gemini Overlay" باستخدام كلمة التنبيه أو بالضغط المطول على زر الطاقة، لا يمكنهم التنقل بعيدا عن الواجهة دون أن تختفي تماما، مما يجبرهم على إعادة بدء المحادثة من البداية كل مرة يعودون فيها.

كيفية تحسين التحديث الجديد للمستخدمين

وفقا لتقرير من Android Authority، تشير الاكتشافات في أحدث نسخة تجريبية لتطبيق جوجل أندرويد إلى أن أداة "Gemini Overlay" تدعم الآن تعدد المهام عبر واجهة معدلة، هذا التغيير سيسمح للمستخدمين بالتنقل بعيدا عن الواجهة دون فقدان تقدم المحادثة.

ستتيح الوظيفة المحدثة للمستخدمين بدء استفسار باستخدام "Gemini" عبر الواجهة العائمة، ثم العودة إلى أي تطبيق آخر، أثناء العمل في هذا التطبيق، سيقوم "Gemini" بمعالجة الطلب، وسيحصل المستخدمون على إشعار عندما تكون النتائج جاهزة، مع زر عائم لإعادة التفاعل مع الواجهة العائمة.

ميزة جديدة لكنها غير متاحة بعد للمستخدمين

من المهم ملاحظة أن هذه الميزة ليست متاحة للمستخدمين بعد، ولكن إذا قامت جوجل بتنفيذ هذا التغيير، سيكون تحسينا كبيرا على النظام الحالي، حيث يتعين على المستخدمين الآن الاختيار بين التفاعل مع الواجهة العائمة المحدودة أو فتح تطبيق "Gemini" الكامل لتحقيق تعدد المهام الأفضل.

تأخير في استبدال مساعد جوجل بـ "Gemini"

على جانب آخر، كانت جوجل قد بدأت تدريجيا في نقل المستخدمين من "مساعد جوجل" إلى "Gemini" طوال عام 2025، لكنها قررت تمديد جدولها الزمني لإتمام عملية الانتقال بالكامل.

وأوضحت الشركة أن سبب هذا التأخير هو ضرورة تحقيق "انتقال سلس" للمستخدمين إلى المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل مناسب.

كانت جوجل قد وعدت سابقا بأن "مساعد جوجل"، الذي تم إطلاقه في 2016 وكان يعمل كـ مساعد صوتي أساسي لشركة جوجل طوال ما يقارب العقد، سيحل محله "Gemini" على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 10 أو أحدث والتي تحتوي على 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية على الأقل.

كما تم الإعلان عن إزالة تطبيق "مساعد جوجل" المستقل من متاجر التطبيقات المحمولة.

بينما يواجه نشر "Gemini" على الأجهزة المحمولة بعض التأخيرات، فقد تم إطلاقه بنجاح على أجهزة Wear OS و Android Auto وأجهزة Google Home، ومن المتوقع أن تقدم جوجل تفاصيل حول الجدول الزمني المحدث في الأشهر المقبلة.