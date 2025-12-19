Gemini يرسم البيانات.. جوجل تضيف عناصر تفاعلية لميزة البحث العميق

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لأداة Deep Research ضمن منصة Gemini، يتيح للمستخدمين تحويل تقارير البحث النصية إلى محتوى بصري تفاعلي عبر مساحة العمل Canvas، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتساعد أداة Deep Research المستخدمين على تنفيذ مهام تحليل ويب معمقة، مع إمكانية الاستفادة من بيانات إضافية مثل سجل Gmail وجوجل درايف وGoogle Chat لتوفير سياق أوسع للتقارير البحثية.

وابتداء من اليوم، بات بالإمكان عرض هذه التقارير في شكل مرئي تفاعلي، وفق ما جاء في تدوينة رسمية نشرتها جوجل.

وبعد إنشاء التقرير النصي، تستطيع الأداة توليد تقرير بصري متكامل يضم صورا ورسوما بيانية ومحاكاة تفاعلية، في تجربة تشبه ميزة الواجهات التوليدية التي أضافتها جوجل سابقا إلى وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث.

وأوضحت جوجل أن Gemini أصبح قادرا على تصوير النتائج تلقائيا، سواء في حالات تخطيط ميزانية تسويقية أو تحليل نظريات علمية معقدة، وبدل الاكتفاء بقراءة الاستراتيجية، يمكن للمستخدم التفاعل مع نماذج محاكاة ديناميكية داخل التقرير للتنبؤ بالنتائج وفق متغيرات مختلفة.

وتعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي لاختيار نوع الرسوم المناسبة لكل تقرير، فقد تنشئ مثلا جدولا دوريا تفاعليا عند التعامل مع أبحاث كيميائية، أو رسوما بيانية خطية وأعمدة لعرض البيانات المكثفة، وتنشأ هذه العناصر البصرية لحظيا وبشكل مخصص بحسب طلب البحث.

كما وسعت جوجل قدرات Deep Research لتشمل إنشاء مخططات ورسومات هندسية توضيحية، ما يعزز من فهم المحتوى المعقد.

ويمكن للمستخدمين تجربة Deep Research حاليا عبر تطبيق Gemini على الويب، من خلال اختيار الأداة من قائمة Tools داخل مربع الأوامر، ثم إدخال طلب البحث والانتظار حتى يقوم Gemini بإنشاء تقرير مخصص يتضمن رسومات مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

لكن هذه الميزات المتقدمة تظل حاليا حصرية لمشتركي Google AI Ultra، وهي باقة باهظة التكلفة تصل إلى 250 دولارا شهريا بالسعر الكامل، وتأمل جوجل في توسيع نطاق الإتاحة ليشمل عددا أكبر من مستخدمي Gemini مستقبلا.