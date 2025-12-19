بالأرقام .. ننشر الحصر العددى للدائرة السادسة بشبين القناطر فى القليوبية

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.



وكشفت اللجنة أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 377330 ناخب، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 57835 ناخب، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 2080 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 55755 صوتا.

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:

- عادل السعيد حسن القرم 21592 صوتا

- عبد العزيز محمد حسين الصفتي 34163 صوتا

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

