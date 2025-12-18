محافظ القليوبية يتابع غلق لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إجراءات غلق صناديق الاقتراع مع انتهاء اليوم الأخير لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وتواصل المحافظ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس والاتصال اللاسلكي، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتواجدين داخل غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، للتأكد من انتهاء عملية التصويت في المواعيد المقررة، واستلام «التمام» النهائي بغلق جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة بنسبة 100%.

وأكد محافظ القليوبية انتظام إجراءات الغلق بجميع اللجان دون معوقات، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية والقضائية في خروج العملية الانتخابية بصورة منظمة ومنضبطة، كما وجه الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل مع غرف العمليات.