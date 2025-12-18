عادل نعمان: القرآن الكريم هو الأصل في الحكم.. والصحابة جمعوا السنة خوفا عليها من الضياع

أكد الكاتب والمفكر عادل نعمان، أن الصحابة جمعوا السنة خوفًا عليها من الضياع أو التحريف أو الدس، مشيرا إلى أن هذا الجمع كان لضرورة،

وقال عادل نعمان، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” إن بعض كتب التراث بتقول إن ما جمعه أبو بكر الصديق تم إحراقه، وإن أول جمع فعلي كان في عهد عمر بن عبد العزيز بعد حوالي 100 سنة من وفاة النبي ﷺ، ثم جاء البخاري بعد نحو 194 سنة.

وتابع الكاتب والمفكر عادل نعمان، أن الأشاعرة هو مذهب الأزهر الشريف، وهم مؤمنين تمام الإيمان إن السنة تنسخ القرآن، لكن إحنا بنقول لا ينسخ القرآن إلا القرآن، لأن القران هو الأصل في الحكم.