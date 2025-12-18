عادل نعمان: الإسلام انتصر للمرأة والآن هزمها الفقهاء

أكد الكاتب والمفكر عادل نعمان، أن الإسلام انتصر للمرأة، ولكن والآن هزمها الفقهاء، ولم يتجاوبوا مع مقتضيات العصر، وما تفرضه الوقائع وتظهره بصورة مشرفة.

وقال عادل نعمان، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” أنه تعلم من المذهب الجعفري أنه لا يشرِك العم في الميراث، وثبوت الوفاة حال الوفاة الحتمية، والقرآن هو الأصل في الحكم، ولا أعتقد باستنساخ السنة للقرآن و(تقضي عليه)، ففكرة الناسخ والمنسوخ محل جدل.

وأضاف أن التيارات السياسية المتشددة تتعمد تبني خطاب العنف والقسوة، وتتبنى الأفكار المتطرفة بوصفها جزءًا من بنيتها الفكرية، مؤكدًا أن جميع تلك التيارات تعمل وفق نمط واحد يشبه «الأواني المستطرقة» في الترابط والتأثير المتبادل.