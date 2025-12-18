سفير موسكو ببغداد : مقتل عدد من العراقيين في الحرب الروسية الأوكرانية

أكد السفير الروسي في بغداد ألبروس كوتراشيف، يوم الخميس أن مقاتلون عراقيون قتلوا وأصيبوا في الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن عددهم ليس كبيرا.

مقتل عراقيين في الحرب الروسية الأوكرانية

وقال السفير الروسي لدى العراق في حوار تلفزيوني إن موسكو منحت عوائل القتلى العراقيين فيزا لاعتبارات إنسانية في المقابل.

معلقا بشأن "فيتو" واشنطن على مشاركة الفصائل الحكومة، قائلاً: "هل هناك انتداب أمريكي على العراق؟".

وأشار سفير موسكو ببغداد إلى أن "شركة لوك أويل النفطية تعمل على ترتيب خروجها من العراق بسبب العقوبات الأمريكية"، متسائلاً: "لماذا يمدد شراء الغاز من إيران بخلاف العمل مع لوك أويل؟".

وذكر كوتراشيف، بأنه "عند وصول تنظيم داعش الإرهابي إلى أبواب بغداد، فتحنا ترسانة جيشنا للعراقيين بدون عقود رسمية"، مضيفاً أن "العراق واعد اقتصادياً وديموغرافياً، وشركاتنا ستعمل في العراق مهما كانت الصعوبات".