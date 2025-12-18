السفير المصري يلتقي نائب رئيس تركيا للتحضير لزيارة أردوغان إلى القاهرة

التقى السفير الدكتور وائل بدوي سفير مصر لدى تركيا، يوم الخميس بنائب الرئيس التركي جودت يلماز، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التجارة والاستثمار، والصناعات الدفاعية، والصحة، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

زيارة أردوغان إلى مصر

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، استعرض السفير بدوي نتائج زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى أنقرة يوم ١٢ نوفمبر الماضي لرئاسة الوفد المصري في الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، إلى جانب الإعداد لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر العام المقبل للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي على مستوى رئيسي البلدين تلبيةً للدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

عبر نائب الرئيس التركي عن حرص أنقرة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات، استمراراً للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

دور مصر في اتفاق غزة

كما أعرب عن تقدير تركيا لدور مصر في وقف الحرب على قطاع غزة والتوصل لاتفاق شرم الشيخ، وتقديم وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مشيدا بحكمة الموقف المصري إزاء رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد نائب الرئيس التركي على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين مصر وتركيا حيال كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.