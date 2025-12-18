قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير المصري يلتقي نائب رئيس تركيا للتحضير لزيارة أردوغان إلى القاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
قسم الخارجي

التقى السفير الدكتور وائل بدوي سفير مصر لدى تركيا، يوم الخميس بنائب الرئيس التركي جودت يلماز، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التجارة والاستثمار، والصناعات الدفاعية، والصحة، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

زيارة أردوغان إلى مصر

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، استعرض السفير بدوي نتائج زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى أنقرة يوم ١٢ نوفمبر الماضي لرئاسة الوفد المصري في الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، إلى جانب الإعداد لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر العام المقبل للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي على مستوى رئيسي البلدين تلبيةً للدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

عبر نائب الرئيس التركي عن حرص أنقرة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات، استمراراً للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. 

دور مصر في اتفاق غزة

كما أعرب عن تقدير تركيا لدور مصر في وقف الحرب على قطاع غزة والتوصل لاتفاق شرم الشيخ، وتقديم وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مشيدا بحكمة الموقف المصري إزاء رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد نائب الرئيس التركي على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين مصر وتركيا حيال كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

السفير المصري نائب رئيس تركيا زيارة أردوغان إلى القاهرة زيارة أردوغان إلى مصر وزير الخارجية الدكتور وائل بدوي سفير مصر لدى تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة

مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة بقوص..تفعيلاً لاستراتيجية الدولة نحو التحول الأخضر بتكلفة 400 مليون جنيه

الرهبان الفرنسيسكان

الرهبان الفرنسيسكان بالأقصر يعقدون لقاء روحيا استعدادا لعيد الميلاد بدير العائلة المقدسة

مدبولي ونظيره اللبناني

نشاط مكثف لمدبولي غدا في لبنان.. تفاصيل

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد