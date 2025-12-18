طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

تعتبر وصفة القرص الفلاحي من أشهر المخبوزات الشعبية المصرية، والتي تتميز بطعمها الغني بالسمن البلدي وقوامها الهش والمقرمش.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل لتكون وجبة خفيفة أو طبقًا جانبيًا على مائدة الإفطار أو الغداء.

طريقة عمل القرص الفلاحي

طريقة عمل القرص الفلاحي

مكونات القرص الفلاحي:

1 كيلو دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة سمسم (اختياري)

2 كوب سمن بلدي ساخن

ماء دافئ للعجن

طريقة عمل القرص الفلاحي

طريقة التحضير:

ـ يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح والسمسم في وعاء كبير.

ـ يُضاف السمن البلدي الساخن ويُفرك جيدًا بالأصابع حتى يتشرب الدقيق السمن تمامًا.

ـ يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة طرية ومتجانسة.

طريقة عمل القرص الفلاحي

ـ تُغطى العجينة وتُترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

ـ تُقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وتُفرد قليلًا باليد.

ـ تُرص الأقراص في صاج مدهون بالسمن مع ترك مسافة بسيطة بينها، ثم تُترك لترتاح 10–15 دقيقة.

ـ تُخبز في فرن ساخن على حرارة 180–200 درجة مئوية حتى يتحمر الوجه ويصبح ذهبي اللون.

طريقة عمل القرص الفلاحي

نصائح لنجاح الوصفة

ـ استخدام السمن البلدي يمنح القرص الفلاحي الطعم الأصلي والقرمشة المثالية.

ـ يمكن حشو الأقراص بالعجوة أو تقديمها سادة حسب الرغبة.

ـ تُقدم ساخنة مع العسل الأسود أو الجبن القديم للحصول على مذاق شهي.