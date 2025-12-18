طريقة عمل فتة الكفتة المدخنة..بمذاق لا يقاوم

فتة الكفته المدخنة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ ومختلف عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة الكفته المدخنة

مقادير فتة الكفتة المدخنة



● 1ناعم كيلو لحمة مفرومة

● 1 بصلة مشوية

● 1 فلفل احمر مشوي

● 1 فلفل اخضر مشوي

● 6 فص ثوم مشوي

● 2ملعقة كبيرة بقدونس

● 2 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

للصوص:

● 1 كيلو زبادي

● ½ كوب طحينة

● 4ملعقة كبيرة ليمون

● 3 فص ثوم مفروم

● ملح فلفل



للوجه:

● 1 كوب رمان

● دبس رمان

للأرضية:

● خبز مقلي



طريقة تحضير فتة الكفته المدخنة



تخلط مقادير الكفتة في الكبة

تشكل الكفتة اقراص وتطهى في الفرن حتى تمام الطهي

تخفق مقادير الصوص

في طبق التقديم يوضع الخبز ثم الكفتة ثم الصوص

ويضاف دبس الرمان والرمان على الوجه وتقدم