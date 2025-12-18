قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
توك شو

مفاجأة تنتظر أصحاب المعاشات أول يناير 2026.. زيادة جديدة احسب معاشك

أموال
أموال
هاني حسين

يترقب ملايين المصريين، صرف معاشات شهر يناير 2026، بعد رفع الحدين الادنى والأقصى للاجر التأميني .

رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني 

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار جديد برفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني، والذي سينعكس مباشرة على قيمة معاشات الموظفين عند انتهاء خدمتهم بداية من 1 يناير 2026 وما بعده، وليس على معاشات شهر يناير الحالي.

يأتي هذا القرار استكمالًا لسياسة الدولة في ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسّن القوة الشرائية للمتقاعدين على المدى الطويل.

ماذا يعني رفع الحد التأميني؟


الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يمثل أقل مبلغ يتم التأمين على الموظف بناءً عليه، بينما الحد الأقصى هو أعلى مبلغ يسمح به القانون للتأمين على العامل.

ورفع أجر الاشتراك التأميني يؤدي إلى زيادة المعاش المستحق عند التقاعد، بما يعكس الأجر الفعلي للعامل ويحميه من آثار التضخم.

الجهات المستفيدة من القرار


كل من يبلغ السن القانوني ويخرج على المعاش بدءًا من 1 يناير 2026.


كل من يصل سن التقاعد خلال أي يوم أو شهر طوال عام 2026.


الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2026، ويكون معاشهم أقل من 1755 جنيهًا، حيث سيتم رفعه مباشرة إلى هذا الحد.


الموظفون الجدد اعتبارًا من يناير 2026، حيث لن يتم التأمين عليهم بأجر أقل من 2700 جنيه أو أكثر من 16,700 جنيه.



وكشف جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن القيم الجديدة:

رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا.
رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه شهريًا.


وأكد عوض أن هذا التعديل يهدف إلى ربط أجر الاشتراك التأميني بالأجر الفعلي للعامل، لضمان معاش يعكس الدخل الحقيقي ويحمي المتقاعد من آثار التضخم.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بداية 2026


كما أعلنت الهيئة عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026:
الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا.
الحد الأقصى للمعاش: من 11,600 جنيه إلى 13,360 جنيهًا.
وتؤكد الهيئة أن هذه التعديلات جزء من منظومة إصلاح تأميني شامل تهدف إلى تحسين دخل أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.

انعكاسات القرار على المستفيدين


مع هذه الزيادات، تتجه منظومة التأمينات الاجتماعية لتوفير حماية مالية أفضل للمواطنين، وضمان معاشات عادلة تعكس الأجور الفعلية للعاملين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويحقق العدالة الاجتماعية. كما يسهم القرار في زيادة الطمأنينة المالية للمتقاعدين الجدد والمستقبليين.

هذه الفئات لن تشملهم الزيادة 

على الرغم من رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني، لن تشمل هذه الزيادة معاشات شهر يناير 2026 لمن انتهت خدمتهم قبل بداية العام الجديد. الفائدة الفعلية للقرار ستظهر مع معاشات من تنتهي خدمتهم بدءًا من 1 يناير وما بعده، وهو ما يوضح أن هذه التعديلات مخصصة لتحسين المعاشات المستقبلية لملايين المستفيدين، ولا تعني زيادة فورية في الرواتب الحالية للمتقاعدين.

ويأتي قرار رفع الحدين التأميني والمعاشات في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وربط المعاشات بالأجر الفعلي، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المتقاعدين الجدد وتأمين دخلهم بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية. وتشدد الهيئة على ضرورة متابعة تطبيق هذه القيم الجديدة، لضمان وصول المنافع لجميع المستحقين بشكل دقيق وعادل.

قانون التأمينات الجديد


ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.


موعد صرف معاشات يناير 2026


من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، ويستفيد من هذا الصرف نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول المستحقات في مواعيدها الرسمية.

