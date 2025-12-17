قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

المحامون والمهندسون يطالبون برفعه.. تعرف على الفئات المستهدفة من زيادة المعاشات يناير 2026

خالد يوسف

يهتم عدد كبير من المواطنين، وتحديدا من كبار السن وأصحاب المعاشات، بمعرفة أخبار المعاشات، وقيمة الزيادة المقررة وموعد تطبيقها والفئات المستهدفة، وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن الفئات المستهدفة من زيادة المعاشات الجديدة، التي من المقرر تطبيقها بداية من شهر يناير 2026 المقبل.

زيادة المعاشات في يناير 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، زيادة الحد الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات بدايةً من يوم 1 يناير 2026 المقبل.

الفئات المستهدفة من زيادة المعاشات

- كل من يبلغ السن القانونية ويخرج على المعاش بدءًا من يوم 1 يناير 2026.

- كل من يصل سن الخروج على المعاش في أي يوم أو شهر طوال عام 2026.

- كل موظف سيتم التأمين عليه بداية من يناير 2026، لن تقوم شركته بالتأمين بمبلغ أكثر من 16700 جنيه.

- كل موظف سيتم التأمين عليه بداية من يناير 2026، لن تقوم شركته بالتأمين بمبلغ أقل من 2700 جنيه.

- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2026، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1755 جنيهًا.

قيمة زيادة المعاشات يناير 2026

قررت أن هيئة التأمينات الاجتماعية، زيادة المعاشات في شهر يناير 2026، وتكون برفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 إلى 1755 جنيهًا، وزيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.

وقالت الهيئة، إن زيادة المعاشات يناير 2026 جزء من خطة بدأت منذ 2019 وأسفرت حتى الآن عن ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا مستمرًا فى المستحقات التأمينية.

أزمة زيادة المعاشات في النقابات المهنية

قرر نقيب المهندسين، طارق النبراوي زيادة معاشات المهندسين، وذلك لمواجهة الأعباء المعيشية وستكون وفق ما تقرره الجمعية العمومية القادمة وما يتفق مع الميزانية العامة للنقابة.

وسادت حالة ارتياح كبيرة بين المهندسين عقب تصريح النقيب وتأكيده من قبل رئيس شعبة الغزل بالنقابة المهندس حماد عبد الله، الذي أشار إلى أن النقابة تمتلك أرباحا ضخمة وستحصل عليها مما سيغطي الالتزامات مع الأعضاء.

وكانت آخر زيادة لمعاشات المهندسين بمبلغ 400 جنيه ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1600، وتم إقراره بأثر رجعي منذ يناير الماضي.

وعلى الرغم من تصريحات النقيب، إلا أن البعض أعلن تخوفه بل ورفضه من ألا تكون الزيادة مناسبة للحالة الاقتصادية، وطالبوا بأن يصبح معاش المهندسين أربعة آلاف جنيه أسوة بالمحامين، الذين طالبوا بنفس القيمة لمعاشهم على الرغم من أنهم يتقاضون معاشا أكبر وموارد نقابة المهندسين أكبر من موارد نقابتهم.

جمعية عمومية في «المحامين» لزيادة المعاشات

عقد "المحامون" جمعية عمومية، تم فيها التصويت على زيادة المعاشات وشهدت إقبالا كبيرا من كافة محافظات الجمهورية، وأُعلن عن اكتمال النصاب بعد مرور ساعتين فقط من بدء التصويت، وأعقبه الفرز وتم تحت إشراف قضائي كامل.

وصوت أكثر من 95% من الحضور على زيادة المعاشات ليصبح الحد الأدنى للمعاش ألفي جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه حسب سنوات الشغل بالمحاماة، وحصل بند اعتماد الميزانيات على 3928 صوتا، والأصوات الباطلة 112 صوتا.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

