الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا

تتوجه أنظار القارة الأفريقية لـ المغرب حيث تستضيف بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها رقم 35 خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا - في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية - وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.



وخطف نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأضواء من النادي الأهلي بعدما تفوق عليه في قائمة لاعبيه المشاركين مع مختلف المنتخبات في بطولة أمم أفريقيا.

ويتواجد 9 لاعبين من نادي أورلاندو بايرتس ضمن ضمن قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا فيما حل النادي الأهلي في المركز الثاني بـ 8 لاعبين .

ووقع نادي الزمالك في المركز السادس بقائمة أكثر لاعبي الأندية في الكان حسب ترانسفير ماركت بالتساوي مع صن بـ 5 لاعبين وبيراميدز في المركز التاسع بـ 4 لاعبين.



نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية

تُقام البطولة بنظام دور المجموعات - حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات - تضم كل مجموعة 4 منتخبات.



يتأهل إلى دور الـ16:

أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.



ثم تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16 - مرورًا بربع النهائي ونصف النهائي-وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل القارة.