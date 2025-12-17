قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب.. طوابير السيدات والشباب تزين المشهد في أبو كبير بمحافظة الشرقية
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. مشاهد من الساعات الأولى لفتح باب التصويت
طارق أبو العينين: وجود محمد صلاح ضمن "ذا بيست" فخر لنا.. وهدف المنتخب حصد أمم أفريقيا
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
رياضة

الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا

الأهلي - أورلاندو
الأهلي - أورلاندو
عبدالله هشام

تتوجه أنظار القارة الأفريقية لـ المغرب حيث تستضيف بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها رقم 35 خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا -  في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية  - وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.
 

وخطف نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأضواء من النادي الأهلي بعدما تفوق عليه في قائمة لاعبيه المشاركين مع مختلف المنتخبات في بطولة أمم أفريقيا.

ويتواجد 9 لاعبين من نادي أورلاندو بايرتس ضمن ضمن قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا فيما حل النادي الأهلي في المركز الثاني بـ 8 لاعبين .

ووقع نادي الزمالك في المركز السادس بقائمة أكثر لاعبي الأندية في الكان حسب ترانسفير ماركت بالتساوي مع صن بـ 5 لاعبين وبيراميدز في المركز التاسع بـ 4 لاعبين.


نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية

تُقام البطولة بنظام دور المجموعات  -  حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات  -  تضم كل مجموعة 4 منتخبات.


يتأهل إلى دور الـ16:

أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
 

ثم تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16  -  مرورًا بربع النهائي ونصف النهائي-وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل القارة.

الأهلي النادي الأهلي الزمالك أمم أفريقيا منتخب مصر

