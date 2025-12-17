قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ
وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية
رياضة

منتخب مصر تحت 16 عامًا يواجه اليابان وديًا للمرة الثانية استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

إسراء أشرف

يواصل منتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا برنامجه التحضيري، بمواجهة ودية جديدة أمام نظيره الياباني عصر اليوم الأربعاء، في إطار الاستعدادات الجادة لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وتأتي المباراة الثانية بعد التفوق الذي حققه المنتخب المصري في اللقاء الودي الأول، والذي انتهى بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي قبل أن يحسمه الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وفقًا للاتفاق المسبق بين الجهازين الفنيين.

وأقيمت المواجهة الأولى بمركز المنتخبات الوطنية، وقدم خلالها اللاعبون أداءً منضبطًا فنيًا وتكتيكيًا، نال إشادة الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، الذي أكد أن اللقاء شكّل اختبارًا مهمًا لمدى استيعاب اللاعبين للأفكار الخططية خلال المعسكر الحالي.

وشهدت المباراة الأولى مشاركة عدد كبير من العناصر، بعدما أجرى المدير الفني عدة تغييرات في الشوط الثاني، من أجل منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم، ومن بينهم عبد الله عمر، أحمد أبو غالي، سيف كريم، يحيى شيتوس، أدهم حسيب، زياد سعودي، ويحيى طارق.

ومن المنتظر أن تشهد ودية اليوم استمرار سياسة التدوير وتجربة أسماء جديدة، في إطار سعي الجهاز الفني للاستقرار على التشكيل الأنسب والقائمة النهائية قبل انطلاق التصفيات الرسمية.

منتخب مصر تحت 16 عاما منتخب مصر للناشئين منتخب مصر كأس أمم أفريقيا للناشئين

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

عواصف

لا ترى بالعين المجردة.. دوامات خفية تهدد سواحل العالم| ما القصة؟

رحلة طيران

فأر على ارتفاع 10 آلاف متر.. لحظات ذعر تُربك رحلة عابرة للأطلسي| أيه الحكاية؟

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

