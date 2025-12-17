منتخب مصر تحت 16 عامًا يواجه اليابان وديًا للمرة الثانية استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا برنامجه التحضيري، بمواجهة ودية جديدة أمام نظيره الياباني عصر اليوم الأربعاء، في إطار الاستعدادات الجادة لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وتأتي المباراة الثانية بعد التفوق الذي حققه المنتخب المصري في اللقاء الودي الأول، والذي انتهى بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي قبل أن يحسمه الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وفقًا للاتفاق المسبق بين الجهازين الفنيين.

وأقيمت المواجهة الأولى بمركز المنتخبات الوطنية، وقدم خلالها اللاعبون أداءً منضبطًا فنيًا وتكتيكيًا، نال إشادة الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، الذي أكد أن اللقاء شكّل اختبارًا مهمًا لمدى استيعاب اللاعبين للأفكار الخططية خلال المعسكر الحالي.

وشهدت المباراة الأولى مشاركة عدد كبير من العناصر، بعدما أجرى المدير الفني عدة تغييرات في الشوط الثاني، من أجل منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم، ومن بينهم عبد الله عمر، أحمد أبو غالي، سيف كريم، يحيى شيتوس، أدهم حسيب، زياد سعودي، ويحيى طارق.

ومن المنتظر أن تشهد ودية اليوم استمرار سياسة التدوير وتجربة أسماء جديدة، في إطار سعي الجهاز الفني للاستقرار على التشكيل الأنسب والقائمة النهائية قبل انطلاق التصفيات الرسمية.