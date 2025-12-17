قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
ديني

وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم

كلمة وزير الأوقاف قبل التكريم
كلمة وزير الأوقاف قبل التكريم
عبد الرحمن محمد

ثمن  الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الجهد الصادق والتفاني الذي بذله جميع العاملين في إنجاح فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، خلال احتفالية بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا فخره بما أنجزه أبناء الوزارة من عمل دؤوب ومسئولية عالية.

وأشاد الوزير، بروح التعاون التي ظهرت بين فرق العمل، مشيرًا إلى صفاء القلوب وتجاوز الأنانية ونبذ حب الظهور، مؤكدًا أن هذا التفاني يعكس إخلاص العاملين ويجعلهم نموذجًا يُحتذى به في خدمة القرآن الكريم والمسلمين.

وعبر الوزير ، عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المسابقة، مشيرًا إلى أن أبناء الوزارة أثبتوا قدرتهم على صناعة النجاح والتفوق، ومتطلعًا إلى مضاعفة هذا النجاح خلال المؤتمر القادم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقدم الوزير الشكر الخاص لكل من تحمل ظروفًا شخصية صعبة ورغم ذلك حرص على أداء مهامه بكفاءة، مؤكدًا أن هذا التفاني يعكس أصالة الالتزام وروح المسئولية لدى موظفي الوزارة.

وأكد الوزير، أن هذا العمل المشترك يعكس مستوى التنسيق والتعاون والانسجام بين فرق الوزارة، معربًا عن أمله في استمرار هذا النجاح في جميع الفعاليات المستقبلية.

الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود

نفى الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ، بأن الوزارة بصدد سحب أرض المهندسين من نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الحديث في هذا الشأن واضح ولم نتطرق الى مسألة سحب الأرض مطلقا خلال مداخلتي التليفونية على إحدى الفضائيات ، خاصة وأن النادي منتظم في سداد الأقساط المستحقة عليه لهيئة الأوقاف المصرية ومتبقى قسط واحد فقط مستحق في شهر أغسطس المقبل.

وكشف الدكتور أسامة رسلان، في تصريح لـ “ صدى البلد ” عن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الوزارة ونادي الزمالك، موضحًا أنها تقوم على عقدين رئيسيين لكل منهما طبيعة وصياغة مختلفة، مؤكدا التزام الوزارة الكامل بصيانة وتنمية أموال الوقف كأمانة تستوجب الحفظ والاستثمار الأمثل.

وأوضح "رسلان" أن العقد الأول هو عقد استبدال على مساحة أرض تبلغ 91 ألفًا و250 مترًا مربعًا، ومفهوم الاستبدال يعني أن الأرض ستصبح ملكًا كاملاً لنادي الزمالك بعد انتهاء مدة العقد، والمحدد بنهاية العام المقبل 2026.

وأكد أن مدة هذا العقد هي 20 عامًا، وأن النادي سدد جميع الأقساط المتفق عليها باستثناء قسط واحد أخير مستحق في شهر أغسطس المقبل بقيمة 875 ألف جنيه.

ونوه بأنه "لا يستطيع أحد منازعة الزمالك في هذه الأرض" بعد استيفاء هذا الالتزام.

أما العقد الثاني، فهو عقد انتفاع (إيجار) لقطعة أرض مساحتها 50 ألف متر مربع، تم توقيعه عام 2006 وينتهي أيضًا في 2026K وتبلغ قيمة الإيجار السنوي 500 ألف جنيه.

وأشار المتحدث إلى أن الزمالك يلتزم بالسداد بانتظام دون أي تأخير.

وأوضح أن هذا العقد لا يجدد تلقائيًا، وأنه يتطلب جلوس الطرفين معًا لإبرام عقد جديد ، وسيتم في العقد الجديد تحديد سعر إيجار جديد يتناسب مع الأسعار الحالية في السوق، وذلك تماشيًا مع مسئولية الوزارة في تنمية واستثمار أموال الوقف والحفاظ عليها كأمانة.

وزير الأوقاف المسابقة العالمية مسجد مصر الكبير أسامة الأزهري

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

اسعار الذهب

جولد بيليون تكشف أسباب عودة صعود أسعار الذهب

الجهاز المركزي للتعبئة

3.1 مليار جنيه.. زيادة في الأجور والتأمينات للعاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي

الرقابة المالية

الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 6 شركات

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

