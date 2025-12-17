وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم

ثمن الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الجهد الصادق والتفاني الذي بذله جميع العاملين في إنجاح فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، خلال احتفالية بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا فخره بما أنجزه أبناء الوزارة من عمل دؤوب ومسئولية عالية.

وأشاد الوزير، بروح التعاون التي ظهرت بين فرق العمل، مشيرًا إلى صفاء القلوب وتجاوز الأنانية ونبذ حب الظهور، مؤكدًا أن هذا التفاني يعكس إخلاص العاملين ويجعلهم نموذجًا يُحتذى به في خدمة القرآن الكريم والمسلمين.

وعبر الوزير ، عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المسابقة، مشيرًا إلى أن أبناء الوزارة أثبتوا قدرتهم على صناعة النجاح والتفوق، ومتطلعًا إلى مضاعفة هذا النجاح خلال المؤتمر القادم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقدم الوزير الشكر الخاص لكل من تحمل ظروفًا شخصية صعبة ورغم ذلك حرص على أداء مهامه بكفاءة، مؤكدًا أن هذا التفاني يعكس أصالة الالتزام وروح المسئولية لدى موظفي الوزارة.

وأكد الوزير، أن هذا العمل المشترك يعكس مستوى التنسيق والتعاون والانسجام بين فرق الوزارة، معربًا عن أمله في استمرار هذا النجاح في جميع الفعاليات المستقبلية.

الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود

نفى الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ، بأن الوزارة بصدد سحب أرض المهندسين من نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الحديث في هذا الشأن واضح ولم نتطرق الى مسألة سحب الأرض مطلقا خلال مداخلتي التليفونية على إحدى الفضائيات ، خاصة وأن النادي منتظم في سداد الأقساط المستحقة عليه لهيئة الأوقاف المصرية ومتبقى قسط واحد فقط مستحق في شهر أغسطس المقبل.

وكشف الدكتور أسامة رسلان، في تصريح لـ “ صدى البلد ” عن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الوزارة ونادي الزمالك، موضحًا أنها تقوم على عقدين رئيسيين لكل منهما طبيعة وصياغة مختلفة، مؤكدا التزام الوزارة الكامل بصيانة وتنمية أموال الوقف كأمانة تستوجب الحفظ والاستثمار الأمثل.

وأوضح "رسلان" أن العقد الأول هو عقد استبدال على مساحة أرض تبلغ 91 ألفًا و250 مترًا مربعًا، ومفهوم الاستبدال يعني أن الأرض ستصبح ملكًا كاملاً لنادي الزمالك بعد انتهاء مدة العقد، والمحدد بنهاية العام المقبل 2026.

وأكد أن مدة هذا العقد هي 20 عامًا، وأن النادي سدد جميع الأقساط المتفق عليها باستثناء قسط واحد أخير مستحق في شهر أغسطس المقبل بقيمة 875 ألف جنيه.

ونوه بأنه "لا يستطيع أحد منازعة الزمالك في هذه الأرض" بعد استيفاء هذا الالتزام.

أما العقد الثاني، فهو عقد انتفاع (إيجار) لقطعة أرض مساحتها 50 ألف متر مربع، تم توقيعه عام 2006 وينتهي أيضًا في 2026K وتبلغ قيمة الإيجار السنوي 500 ألف جنيه.

وأشار المتحدث إلى أن الزمالك يلتزم بالسداد بانتظام دون أي تأخير.

وأوضح أن هذا العقد لا يجدد تلقائيًا، وأنه يتطلب جلوس الطرفين معًا لإبرام عقد جديد ، وسيتم في العقد الجديد تحديد سعر إيجار جديد يتناسب مع الأسعار الحالية في السوق، وذلك تماشيًا مع مسئولية الوزارة في تنمية واستثمار أموال الوقف والحفاظ عليها كأمانة.