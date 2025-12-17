عراقجي: الضربات الأمريكية لم تدمر التكنولوجيا النووية الإيرانية

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم /الأربعاء/ إن الضربات الأمريكية ضد المنشآت الإيرانية لم تتسبب في تدمير التكنولوجيا النووية ولم تحبط عزيمة طهران في مواصلة برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف عراقجي -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو- أن إيران ملتزمة بعدم انتشار الأسلحة النووية، كما أنها ستمارس حقها في تخصيب اليورانيوم.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تعزيز برامج التعاون مع روسيا في جميع المجالات، ولا سيما المشروعات اللوجستية بمجال الطاقة، منوها بأن طهران وموسكو لديهما مقاربات مشتركة بشأن القضايا الدولية.

وأكد وجود تقدما كبيرا في التعاون العسكري بين البلدين، فضلا عن وجود تنسيق إيراني روسي مباشر لمواجهة العقوبات الأمريكية "غير القانونية"، لافتا إلى أن واشنطن لم تلتزم بالقانون الدولي وتفرض الشروط التي تناسبها فقط.