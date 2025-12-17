مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن هذا الأسبوع كان هناك لقاء مهم مع رؤساء المجالس التصديرية لافتا أنه ناقش معهم زيادة الصادرات المصرية، مؤكدا أنه يجب أن ينتهزوا الفرصة لزيادة الصادرات مؤكدا أننا حققنا أقل عجز تجاري خلال ١٠ سنوات ماضية، لافتا أنه من المتوقع أن تصل الصادرات المصرية هذا العام ٤٨ أو ٥٠ مليارا .

وأضاف رئيس الوزراء أن هدف الحكومة أن تنمو في الصادرات مما يؤدي للي خفض الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة مشيرا الي انه كل مؤسسة ووزارة وضعة خطة لصادرات حتي ٢٠٣٠ في جميع القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تهدف إلي موجوعة من التسهيلات لجذب الاستثمارات في الفترة المقبلة مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يعلن عن هذه التسهيلات خلال الفترة المقبلة.

وتابع مدبولى أن مصر تعمل على إطلاق قمر صناعي مصري جديد في إطار تخسين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.