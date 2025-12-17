عشبة غير متوقعة تمنع القلق والاكتئاب وأمراض القلب

يعد الزعتر من المواد الطبيعية التى تساعد في الوقاية من مشاكل صحية عديدة أبرزها القلب والاكتئاب

ووفقا لما جاء في موقع دكتور اكس فإن الزعتر يمتلك قدرات خارقة لعلاج الاكتئاب والقلق وأمراض القلب.

أمراض القلب والأوعية الدموية

تتمتع التربينويدات الموجودة في الزعتر بخصائص مضادة للأكسدة قوية، مما يقلل من الضرر الذي قد تُسببه الجذور الحرة للخلايا السليمة وهذا يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، تمنع التربينويدات أيضًا أكسدة الخلايا الدهنية، مما يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL) وزيادة الكوليسترول "الجيد" (HDL) في الدم.

مكافحة القلق والتوتر

تشير بعض الدراسات إلى أن الزيوت العطرية الموجودة في الزعتر، مثل الليمونين والكارفاكرول واللينالول، تساعد في مكافحة القلق والتوتر عن طريق زيادة نشاط النواقل العصبية، مثل حمض غاما-أمينوبيوتيريك (GABA)، في الدماغ وهذا بدوره يعزز الاسترخاء والراحة والهدوء، ويقلل من التوتر والعصبية.