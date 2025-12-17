قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
عشبة غير متوقعة تمنع القلق والاكتئاب وأمراض القلب

القلب
القلب

يعد الزعتر من المواد الطبيعية التى تساعد في الوقاية من مشاكل صحية عديدة أبرزها القلب والاكتئاب 

ووفقا لما جاء في موقع دكتور اكس فإن الزعتر يمتلك قدرات خارقة لعلاج الاكتئاب والقلق وأمراض القلب.

 أمراض القلب والأوعية الدموية

تتمتع التربينويدات الموجودة في الزعتر بخصائص مضادة للأكسدة قوية، مما يقلل من الضرر الذي قد تُسببه الجذور الحرة للخلايا السليمة وهذا يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، تمنع التربينويدات أيضًا أكسدة الخلايا الدهنية، مما يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL) وزيادة الكوليسترول "الجيد" (HDL) في الدم.

فوائد الزعتر الصحية المتعددة

مكافحة القلق والتوتر

تشير بعض الدراسات  إلى أن الزيوت العطرية الموجودة في الزعتر، مثل الليمونين والكارفاكرول واللينالول، تساعد في مكافحة القلق والتوتر عن طريق زيادة نشاط النواقل العصبية، مثل حمض غاما-أمينوبيوتيريك (GABA)، في الدماغ وهذا بدوره يعزز الاسترخاء والراحة والهدوء، ويقلل من التوتر والعصبية.

