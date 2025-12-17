الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة غدًا

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده بمقر الهيئة.

الهيئة الوطنية تعلن عن مؤتمر إعلان نتيجة 30 دائرة ملغاة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤتمر سيكون غدا الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨م في تمام الساعة الثانية ظهراً، لإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولي لعدد 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والتي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٨ و ٢٠٢٥/١٢/٩ بالخارج ويومي الأربعاء والخميس ١٠ و ٢٠٢٥/١٢/١١ داخل جمهورية مصر العربية.